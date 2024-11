© Foto: Arne Dedert/dpa



Der Finanzdienstleister MSCI hat am späten Mittwoch fünf indische Unternehmen in seinen Global Standard Index aufgenommen. MSCI gab an, dass sich mit der Aufnahme der neuen Unternehmen, jetzt insgesamt 156 indische Aktien in dem Welt-Index befinden, im Verhältnis zu 598 chinesischen Aktien. Die Änderungen werden nach Börsenschluss am 25. November vorgenommen, so MSCI. Durch die Aufnahme der Aktien wird die Gewichtung Indiens im Index von zuvor 19,3 Prozent auf einen Rekordwert von 19,8 Prozent steigen, wodurch sich der Abstand zu China, das von 27 Prozent auf 26,8 Prozent zurückgefallen ist, verringert, schätzt Nuvama Alternative and Quantitative Research, einer indischen Plattform für …