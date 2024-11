München (ots) -Wie bereits gestern Abend und heute tagsüber geschehen, nimmt Das Erste auch am Abend Sondersendungen zum Aus der Ampel-Koalition ins Programm. Zusätzlich zum "Brennpunkt: Ampel am Ende - wie weiter?" vom ARD-Hauptstadtstudio wird sich auch Sandra Maischberger in einer Sonderausgabe ihrer Talk-Sendung heute diesem Thema widmen.7. November 202420:15 - 21:00 UhrBrennpunkt: Ampel am Ende - wie weiter?Moderation: Markus PreißGäste: Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Alice Weidel und angefragt: Marco BuschmannDie Ampel-Koalition ist zerbrochen, die Ereignisse überschlagen sich. Bundeskanzler Olaf Scholz rechnete am gestrigen Abend in fast beispielloser Art mit Finanzminister Christian Lindner ab. Der FDP-Vorsitzende wirft Scholz dagegen vor, einen "kalkulierten Bruch" herbeigeführt zu haben.Derweil fordert CDU-Chef Friedrich Merz von Kanzler Scholz, die Vertrauensfrage nicht erst Mitte Januar, sondern sofort, spätestens kommende Woche, zu stellen. Die FDP-Minister verlassen unterdessen die Regierung - bis auf einen: Volker Wissing will überraschend im Kabinett bleiben und tritt aus der FDP aus. Frank-Walter Steinmeier hat den übrigen FDP-Ministern ihre Entlassungsurkunden am Mittag überreicht. Der Nachfolger von Finanzminister Lindner wird Jörg Kukies, ein enger Vertrauter von Olaf Scholz.Die Ampelkoalition ist am Ende - und viele Fragen bleiben offen: Was sind die politischen Folgen? Welche Gesetze kommen ohne Regierungsmehrheit durch den Bundestag? Wann finden Neuwahlen statt? Wie geht es neben den Personalien weiter mit der Wirtschafts- und Haushaltspolitik? Es gibt viel zu besprechen.Das Erste sendet daher heute Abend um 20:15 Uhr den Brennpunkt "Ampel am Ende - wie weiter?" In der Sondersendung stellen sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sowie die AfD-Vorsitzende Alice Weidel den Fragen von Moderator Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Außerdem angefragt für ein Gespräch ist der bisherige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).Redaktion: Tina Handel, Kerstin Palzer (ARD Hauptstadtstudio)Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.21:00 UhrmaischbergerNach dem Bruch der AmpelkoalitionIm Studio Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B'90/Grüne).Union drängt auf baldige NeuwahlenIm Gespräch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU)Es kommentieren: der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß, die stellvertretende Chefredakteurin von Table.Briefings Helene Bubrowski und der Chefredakteur von Euronews Claus Strunz."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)22:15 UhrTagesthemenModeration: Jessy WellmerMeinung: MDR: Oliver KöhrEnde der Ampel-KoalitionDen weiteren Programmablauf können Sie den Seiten https://www.daserste.de/programm/index.html entnehmen.Pressekontakt:ARD Programmdirektion, Presse und Information, E-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5903997