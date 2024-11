Gersthofen (ots) -Die impuls Finanzmanagement AG verstärkt das Führungsteam durch Patrick Walter (40), der am 05.11.2024 zum Vorstand berufen wurde.Die impuls Finanzmanagement AG freut sich bekannt zu geben, dass Herr Patrick Walter mit sofortiger Wirkung in den Vorstand des Unternehmens neben Michael Böck und Oliver Piendl berufen wurde. In seiner neuen Position wird Herr Walter die Verantwortung für die Bereiche IT und Betrieb (Vertriebs- und Kundenservice) übernehmen.Patrick Walter bringt eine Fülle von Erfahrungen und Expertise in seine neue Rolle ein. Er ist seit mehreren Jahren erfolgreich als Vorstand der inpunkto AG tätig, eine Position, die er auch weiterhin parallel zu seinen neuen Aufgaben bei der impuls Finanzmanagement AG innehaben wird.Diese Doppelfunktion unterstreicht auch die strategische Zusammenarbeit und gemeinsame zukünftige Ausrichtung beider Häuser.Patrick Walter: "impuls ist eine starke Marke im Maklermarkt und als Schwestergesellschaft der inpunkto schon immer in meinem Blickfeld gewesen. Auf die neue Aufgabe als Vorstand der impuls, verbunden mit einem strategischen Zusammenrücken der beiden Häuser impuls - inpunkto freue ich mich sehr. Mit der soliden Struktur, einer modernen IT-Landschaft sowie dem großen Kundenstamm sehe ich beste Voraussetzungen für das weitere Fortschreiben des Wachstumskurses der impuls".Pressekontakt:Inger MörkvedLeitung Online Marketingimpuls Finanzmanagement AGTelefon: 0821-90645 734E-Mail: ie.moerkved@impuls.comWebsite: www.impuls.comOriginal-Content von: impuls Finanzmanagement AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126667/5904006