Krypto-Experte sieht starke Kaufsignale für Ethereum

Mit einem Kursplus von rund 6 Prozent in den letzten 24 Stunden steigt Ethereum über 2.800 US-Dollar. Damit belaufen sich die Kursgewinne in der vergangenen Woche auf rund 10 Prozent. Mit dem Trump-Sieg bei der US-Wahl hellte sich die Stimmung auf, regulatorische Klarheit könnte schon bald in den Vereinigten Staaten von Amerika folgen.

Nun sieht der führende Krypto-Analyst Ali Martinez starke Kaufsignale für ETH:

Bullische Ethereum Prognose: Steigt ETH wieder?

Ein parallel steigender Channel in der Charttechnik beschreibt einen Kursverlauf, bei dem sich der Preis in einem aufwärtsgerichteten Kanal bewegt, begrenzt durch zwei parallele Linien. Solange der Kurs innerhalb dieses Channels bleibt, können Trader im Zuge eines Range-Tradings vorgehen, indem sie an der unteren Kanalgrenze kaufen und an der oberen Begrenzung verkaufen.

Das Chance-Risiko-Verhältnis für eine Long-Position auf Ethereum scheint nach Ali Martinez aktuell besonders attraktiv. Demnach liege das Kursziel bei 6.000 US-Dollar am oberen Rand der Range. Diese strategische Positionierung bietet ein hohes Aufwärtspotenzial, da der Abstand zum Ziel im Verhältnis zum Risiko für viele Anleger attraktiv machen dürfte. Ferner verweist der Analyst darauf, dass erst kürzlich unten der Support erfolgreich getestet und bestätigt wurde.

The risk-to-reward ratio on Ethereum $ETH is too good to pass up for a long position! I've set my stop below $1,880 and am aiming for a target of $6,000. pic.twitter.com/0ZjmGAjq2p - Ali (@ali_charts) November 4, 2024

Der MVRV Momentum Indikator misst derweil das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert. Dieser ist besonders hilfreich, um Über- oder Unterbewertungen zu identifizieren. Ein steigender MVRV Momentum zeigt verstärktes Kaufinteresse und könnte auf einen positiven Trend hinweisen. Ein entscheidender Aspekt ist der Vergleich mit dem 180-Tage-Durchschnitt: Wenn der Indikator diesen gleitenden Durchschnitt überschreitet, wird oft eine bullische Marktphase folgen.

Die aktuelle Marktlage könnte ergo auch aus dieser Perspektive einen guten Einstiegszeitpunkt für Ethereum-Händler bieten. Historisch deutet das Überschreiten des 180-Tage-MA des MVRV Momentum Indikators auf eine Phase der Outperformance hin. Obwohl der Ethereum-Preis zuletzt von 2.400 auf 2.800 US-Dollar gestiegen ist, blieb dieses Signal aus. Sollte der Indikator den Durchschnitt bald durchbrechen, könnte dies auf weiteres Potenzial nach oben hinweisen.

You're still early to catch the Ethereum bull run!



Historically, when $ETH MVRV Momentum crosses its 180-day MA, it signals a period of outperformance for ETH. While prices have risen from $2,400 to $2,800 recently, that cross hasn't happened yet-suggesting there could be more… pic.twitter.com/AsBiZliLGl - Ali (@ali_charts) November 7, 2024

Im Handelspaar gegen Bitcoin erlebten wir zuletzt einen kräftigen Wertzuwachs. Hier deutet sich endlich wieder einmal Stärke an. Für eine klare Trendwende gegen Bitcoin ist es jedoch noch zu früh - langfristig bleibt der Abwärtstrend intakt. Hier sollte ETH erst einmal über 0,04 BTC steigen.

Krypto-Tipp: Ethereum-L2 startet Meme-Launchpad - über 25 Mio. $ investiert

Wenn Ethereum wieder verstärkt nachgefragt wird, kommt dies dem ganzen Ökosystem zugute - dazu gehören auch diverse Layer-2, die immer wichtiger für die Skalierung von Ethereum werden. Pepe Unchained hat sich jetzt eine bestimmte Nische im Markt gesucht.

Denn das Projekt plant für 2024 den Launch der weltweit ersten Layer-2-Skalierungslösung, die speziell für Meme-Coins konzipiert ist. Diese innovative soll Transaktionen für Meme-Coins schneller und kosteneffizienter gestalten, um eine zentrale Rolle in der wachsenden Welt der Blockchain-basierten Memes einzunehmen. Die enorme Nachfrage zeigt sich bereits im Presale, wo das Projekt über 25 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Zum Pepe Unchained Presale

Ein zentrales Element der Plattform ist das "Pepe's Pump Pad". Dieses Feature wurde erst vor wenigen Tagen vorgestellt. Dieses Launchpad bietet Entwicklern ohne tiefgehendes technisches Wissen die Möglichkeit, Meme-Coins zu erstellen. Durch die nahtlose Integration ins Ethereum-Netzwerk profitieren Nutzer von hoher Liquidität und raschen Transaktionen.

Pepe Unchained setzt zudem auf ein umfangreiches Ökosystem, das neben einem eigenen DEX auch einen spezialisierten Block-Explorer umfasst. Diese Infrastruktur ermöglicht es Nutzern, den Handel mit Meme-Coins noch zugänglicher und transparenter zu gestalten. Eine aktive Entwicklergemeinschaft wird durch das "Pepe Frens with Benefits"-Programm unterstützt, das gezielt dApps fördert und Entwickler finanziell unterstützt. PEPU gibt somit den Startschuss für ein neues Ökosystem für Meme-Coins, basierend auf Layer-2-Technologie.

Für Investoren bietet der Presale immer noch eine Einstiegsmöglichkeit, bevor der Preis schon in weniger als 36 Stunden steigen wird. Hier können sie PEPU Token erwerben und diese im Anschluss mit einer Rendite von 94 Prozent pro Jahr staken. Der Token-Transfer erfolgt über eine Verbindung des Wallets. Der Umtausch ist gegen ETH, USDT oder BNB möglich. Sogar mit Kreditkarte können Krypto-Anleger hier in Pepe Unchained investieren und auf die erste Meme-Layer-2 setzen.

Zum Pepe Unchained Presale

