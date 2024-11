Stuttgart (ots) -Die Arbeitsschutz Aktuell endete nach drei intensiven Tagen in Stuttgart mit einem herausragenden Ergebnis. Unter dem diesjährigen Motto "Netzwerken im Arbeitsschutz: Sicher arbeiten jetzt und in der Zukunft" kamen in der in der lichtdurchfluteten Halle 1 der Landesmesse Stuttgart über 9000 Fachbesucher:innen aus Deutschland, Österreich und Schweiz, über 230 Aussteller:innen und zahlreiche renommierte Referent:innen, zusammen, um aktuelle Themen und Innovationen im Arbeitsschutz zu erleben.Ministerialdirektor Michael Kleiner vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg hob die Bedeutung eines professionellen Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Unternehmen in herausfordernden Zeiten hervor und betonte den wichtigen Beitrag der Arbeitsschutz Aktuell zur Professionalisierung und zum Dialog in der Branche.Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die Präsenz bekannter Persönlichkeiten: Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen hielt die Eröffnungs-Keynote und sprach über die Bedeutung mentaler Gesundheit und Ernährung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Hollywood-Star Ralf Moeller stellte im Gespräch mit Andreas Grewe (Hans Schäfer Workwear) die Kampagne "Motivation Handwerk" vor und diskutierte, wie das Handwerk für junge Menschen attraktiver gestaltet werden kann. Der Skiflugweltmeister Sven Hannawald gab im Rahmen des BGM-Thementages persönliche Einblicke in die Bedeutung mentaler Gesundheit im Leistungssport.Fachmesse mit Neuheiten und InnovationenEin besonderer Fokus legte die Messe in diesem Jahr auf die Themen Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherung, innovativ umgesetzt mit zwei Aktionsflächen von asecos und ZARGES. Natürlich bot die Messe mit Schwerpunkten in persönlicher Sicherheit, Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit, betrieblichem Gesundheitsmanagement und Ergonomie eine hohe Innovationsdichte. "Die Arbeitsschutz Aktuell ist für uns das Branchenhighlight des Jahres", betont Hendrik Schabsky, CEO der ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG. "Wir haben viele gute Gespräche geführt und haben natürlich auch unser innovatives Gesundheitskonzept FIT-DAY® hier erfolgreich präsentiert."Expo Stage und Praxis KonferenzAuf der Expo Stage wurden praxisorientierte Strategien und Best Practices zu den Themen Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherung vorgestellt. Die parallel stattfindende Praxis Konferenz debütierte in Stuttgart mit hochkarätigen Expert:innen, einem stark anwendungsorientierten Programm und wertvollen Einblicken in die Praxis. Ermöglicht wurde die Konferenz durch die Unterstützung der Partner GIT Sicherheit (Wiley Verlag), Haufe, Sicherheitsingenieur (Konradin), Offensive Mittelstand und WandelWerker. "Ich habe die Praxis Konferenz als enorme Bereicherung für die Messe empfunden. Kompetente Partner hatten ein hochwertiges und praxisorientiertes Programm zusammengestellt, das auf großes Interesse stieß. Das Konzept, die aktuellen Fachvorträge mit dem Messebesuch zu verknüpfen und kostenlos anzubieten, stellte einen großen Mehrwert dar und sollte auch bei der nächsten Arbeitsschutz Aktuell 2026 beibehalten werden.", betont David Wiechmann, Chefredakteur Sicherheitsingenieur und Partner der Praxis Konferenz.FASI Stage - erstmals mit eigenem AuftrittZum ersten Mal präsentierte sich die FASI, ideeller Träger der Arbeitsschutz Aktuell, mit eigener Bühne und Lounge im Herzen der Messehalle. "In praxisnahen Veranstaltungen hat die FASI klassische Themen des Arbeitsschutzes wie Arbeitsmittel und -stätten für die Community aufbereitet. Auch zu neuen Herausforderungen wie den Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeit und New Work konnten wir uns austauschen. Alles Themen, mit denen sich Unternehmen aktuell auseinandersetzen müssen und wollen", betont Christoph Preuße, Präsident der Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI). "Wie eine innovative Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeitssicherheit gelingen kann, verdeutlichte zum Abschluss das Theater interaktiv", sagt der FASI-Präsident.Veranstalter zufrieden mit neuer StrategieBernhard Klumpp, Geschäftsführer der HINTE Expo & Conference, zieht eine positive Bilanz: "Unser Ziel, die Arbeitsschutz Aktuell zentral auf die Bedürfnisse der Aussteller und Besucher:innen auszurichten, ist erreicht worden. Es ist gelungen die Besucherzahlen um 30 Prozent im Vergleich zur letzten Arbeitsschutz Aktuell zu steigern. Insbesondere die große Dichte an Entscheidern hat den Ausstellern qualifizierte Leads ohne Streuverluste gebracht. Besonders die räumliche Integration der Konferenz in die Messehalle war ein voller Erfolg und das Netzwerken noch einfacher gemacht. Die hohe Dichte an Vorträgen auf drei stark frequentierten Bühnen wurde vom Fachpublikum ebenfalls sehr positiv aufgenommen."Nächste Arbeitsschutz Aktuell in 2026Die nächste Arbeitsschutz Aktuell wird vom 20. bis 22. Oktober 2026 in der Messe Stuttgart stattfinden. In der Zwischenzeit werden für die Arbeitsschutz-Community eine ganze Reihe an Präsenz- und Digital-Events angeboten, um den geänderten Marktanforderungen gerecht zu werden und den Branchendialog sicherzustellen.Über die Arbeitsschutz AktuellVeranstaltet wird die Arbeitsschutz Aktuell von der HINTE Expo & Conference GmbH Karlsruhe, einem führenden Messe- und Kongressveranstalter im deutschsprachigen Raum. Die Fachvereinigung Arbeitssicherheit e.V. (FASI) ist ideeller Träger des Fachkongresses und repräsentiert die Verbände VDGAB, VDRI und VDSI.WEITERE AUSSTELLERSTIMMEN:Dominik Reuter, AsecosDie Arbeitsschutz Aktuell ist für uns eine perfekte Plattform. Zum einen treffen wir hier viele Kunden aus der Wirtschaftsregion Stuttgart, ganz Süddeutschland und auch aus Österreich und der Schweiz - überhaupt ist die Fachmesse spürbar internationaler geworden in den letzten Jahren. Wir legen sehr viel Wert auf Innovation und eine permanente Weiterentwicklung unserer Produkte und hier bekommen wir die Impulse dafür.Ferdinand Munk, Munk GroupDie Arbeitsschutz Aktuell ist für uns eine ganz wichtige Plattform. Für uns ist sie auch immer eine Art Entwicklungstage, denn wir sprechen hier mit Fachleuten, die uns wichtige Impulse für zukünftige Innovationen geben. So haben wir auch von der letzten Arbeitsschutz Aktuell Ideen umgesetzt, die wir heute präsentieren.Simon Fiechtner, Deep Care"Die Welt des Arbeitsschutzes, insbesondere die Welt des BGMs, ist ein Dorf und hier kommt es zusammen. Was uns bei dieser Messe und auch bei der letzten Arbeitsschutz Aktuell besonders auffällt ist, dass die Leute, die hier sind, kompetent, entscheidungsbefugt und aus sehr starken Unternehmen sind. In der Rückschau stellen wir fest, dass für uns richtig was entstanden ist. Das macht Spass."Julia Sturm, U-Group srl (IT)"Als U-Power waren wir in diesem Jahr erstmalig auf der Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart vertreten, um damit unser Netzwerk in Deutschland weiter auszubauen. Wir präsentieren hier top aktuelle Kollektionen im Fussschutzbereich, die wir unter anderem speziell für den deutschen Markt entwickelt haben. Es ist eine sehr angenehme Messe, wir haben sehr gute Gespräche geführt und freuen uns, dass wir dabei sind."Pressekontakt:HINTE Expo & ConferenceHead of Marketingcorinna.bietzker@hinte-media.comOriginal-Content von: HINTE Expo & Conference, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083411/100925622