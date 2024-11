Die Münchener Rück-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine volatile Entwicklung. Nach der Veröffentlichung der finalen Quartalszahlen am Morgen verzeichnete das Papier zunächst einen Anstieg, drehte jedoch im Tagesverlauf ins Minus. Um die Mittagszeit notierte die Aktie bei 468,40 Euro, was einem Rückgang von 0,4 Prozent entsprach. Trotz des leichten Kursrückgangs bleibt die Aktie weiterhin in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 512,80 Euro.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Die Quartalsergebnisse des Rückversicherers fielen insgesamt positiv aus. Das Ergebnis je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich von 8,45 Euro auf 12,16 Euro. Auch der Umsatz verzeichnete einen Zuwachs von 14,28 Prozent auf 17,39 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten ein Ergebnis je Aktie von 43,19 Euro. Zudem erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 16,49 Euro, nach 15,00 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 515,38 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet.

