Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Märkte erleben turbulente Zeiten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Auf beiden Seiten des Atlantiks hätten politische Ereignisse für Bewegung gesorgt. Zum einen der unerwartet klare Wahlsieg des Republikaners Donald Trump gegen Kamala Harris in den USA, zum anderen das abrupt verkündete Ende der Ampel-Koalition in Deutschland. Die Reaktionen der Anleihemärkte hätten entsprechend unterschiedlich ausfallen können. In den USA würden Erwartungen an eine deregulierte Wirtschaftspolitik unter Trump mit Steuersenkungen und höheren Zöllen die Renditen der T-Notes befeuern, die nun bei 4,43% notieren würden - ein deutlicher Anstieg zur Vorwoche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...