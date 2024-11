FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag kräftig erholt. Stützend wirkte sich dabei das Ende der Ampel-Koalition in Berlin aus. Auf Erholungskurs gingen vor allem die am Mittwoch abgestraften Automobilaktien.

Der Dax erklomm im späten Handel sein Tageshoch und schloss mit einem Plus von 1,70 Prozent bei 19.362,52 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex nach dem Wahlsieg Donald Trumps ein Abrutschen unter die runde Marke von 19.000 Punkten nur knapp vermieden und war um 1,1 Prozent abgesackt. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte endete am Donnerstag 0,73 Prozent höher bei 26.529,40 Zählern.

Die vorgezogenen Neuwahlen im Bund hätten die Hoffnung auf mehr fiskalische Unterstützung für die angezählte deutsche Wirtschaft geweckt, schrieb Sandra Rhouma, Analystin beim Investmenthaus AllianceBernstein. Auch Carsten Mumm vom Bankhaus Donner & Reuschel wertete das Ende der Ampel durchaus als Chance: "Das Ende der Ampel-Regierung war überfällig und kam insofern nicht allzu überraschend". Nun bestehe die Chance eines "ökonomischen und politischen Aufbruchs".

Derweil richtet sich der Fokus der Anleger auch auf die US-Notenbank Fed. Sie wird am Abend ihre Geldpolitik voraussichtlich erneut lockern. Ökonomen erwarten überwiegend eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte./edh/he

