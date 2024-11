DJ Aktien Schweiz mit Zinshoffnungen freundlich

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstag den positiven Vorgaben der europäischen und amerikanischen Börsen gefolgt. Dem Schrecken über die neuerliche Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten folgte nun etwas Zuversicht. Dafür sorgte auch die US-Geldpolitik, denn am Abend nach Börsenschluss in Europa dürfte die US-Notenbank die Leitzinsen weiter senken. "Eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt als ausgemacht", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Spannend sei der Ausblick unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen mit der neuen Trump-Administration. US-Notenbankchef Jerome Powell müsse Fragen zu Auswirkung von Trumps Wahlprogramm auf Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik beantworten.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.917 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 24,44 (zuvor: 30,7) Millionen Aktien. Positiv für die Aktienmarkt gestaltete sich auch die Berichtssaison, denn die verläuft laut der Deutschen Bank positiv. Statt wie erwartet um 3 Prozent seien die Gewinne im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 8,3 Prozent gestiegen, so Anlagestratege Ulrich Stephan.

Swiss Re stiegen um 7,2 Prozent. Die deutliche Aufstockung der Rückstellungen habe zwar in ihrem Umfang überrascht. Offensichtlich komme das Aufstocken der US-Haftpflichtreserven aber gut am Markt an, hieß es. Für das US-Haftpflichtgeschäft wurden die Rückstellungen um 2,4 Milliarden Dollar erhöht. Tendenziell gut kamen auch die Geschäftszahlen von Zurich Insurance im Handel an. In allen Geschäftsbereichen sei es nach oben gegangen. Die Kombination aus Umsatz- und Prämienanstieg falle positiv aus, die Solvenz ebenso, sagte ein Händler: "Alles läuft, wie es soll." Der Kurs gewann 0,3 Prozent. Nach einem angehobenen Ausblick der deutschen Heidelberg Materials legten Holcim im Bausektor um 1,9 Prozent zu.

Unter den Nebenwerten brachen AMS-Osram um 13,2 Prozent ein. Nach einem guten dritten Quartal zeigte sich das Unternehmen nun allerdings etwas vorsichtiger. Die Umsatzprognose für das vierte Quartal lag unter der Jefferies-Prognose.

November 07, 2024 11:42 ET (16:42 GMT)

