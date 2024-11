DJ XETRA-SCHLUSS/DAX am Tag nach Ampel-Aus in Feierlaune

DOW JONES--Nach dem Rücksetzer am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt wieder kräftig nach oben. Der DAX schloss 1,7 Prozent höher bei 19.363 Punkten. Positiv wurde von Volkswirten und Investmentstrategen gewertet, dass in Deutschland Neuwahlen anstehen. Unisono wird aber zugleich gehofft, dass die politische Hängepartie nicht lange andauert, die Wahlen also bitte eher früher als später stattfinden. Aus dem Hause der DWS hieß es, dass eine Reform der Schuldenbremse und die Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung den deutschen Aktien mittelfristig neue Impulse geben.

Die Marktstrategen von Metzler ließen verlauten, dass das Ende der Ampel von Marktteilnehmern durchaus positiv aufgenommen werden könne, in der Hoffnung, dass eine neue Regierung endlich die notwendigen Impulse setzen kann, um die Konjunktur aus der aktuellen Stagnation zu befreien. Auch Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel, begrüßt einen politischen Neuanfang in Berlin. Die Wahlen könnten nach Einschätzung der UBS strukturelle Reformen und höhere Ausgaben mit sich bringen. Falls sich dies abzeichne, seien auch künftig höhere Bewertungen wahrscheinlich, was vor allem den eher binnenwirtschaftlich orientierten, klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen in Deutschland zugutekommen werde. Für den SDAX ging es heute schon mal um 2,1 Prozent nach oben.

Berichtssaison liefert positive Impulse

Die Berichtssaison lief auf Hochtouren, wie häufig an einem Donnerstag. Über den Tag hinweg wurde sie von Aktienstrategen als leicht positiv bewertet, auch heute gab es eine Reihe optimistischer Aussagen. Die Aktie von Heidelberg Materials stieg um 6,4 Prozent, mit 117 Euro notierte sie zwischenzeitlich auf dem ersten Allzeithoch seit 2007. Angesichts der schlechten Nachrichtenlage rund um das Baugeschäft wurde an der Börse eine nach oben präzisierte Gewinnprognose nicht erwartet. Zudem lag auch der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen.

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik bescherte Rheinmetall (+9,3%) im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn. Das operative Ergebnis kletterte deutlich überproportional zum Umsatz, sodass die Rendite weiter stieg. Die Aktien von Adidas und Puma legten bis zu 5,7 Prozent zu, hier gab es gute Zahlen von US-Wettbewerber Under Armour.

In der zweiten und dritten Reihe am deutschen Aktienmarkt überraschten nun auch konjunkturabhängige Unternehmen endlich einmal positiv. Dürr schossen um 5,1 Prozent nach oben. Der Umsatz liegt zwar leicht unter den Erwartungen, der operative Gewinn auf EBIT-Basis aber darüber. Bei Deutz sorgte der starke Auftragseingang für ein Plus im Kurs von 7,6 Prozent. Im TecDAX legten Nemetschek um 4,9 Prozent zu. Der Software-Konzern hat den Umsatz im vergangenen Quartal etwas stärker gesteigert als erwartet und operativ mehr verdient.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.362,52 +1,7% +15,62% DAX-Future 19.441,00 +1,7% +10,84% XDAX 19.361,48 +1,2% +15,47% MDAX 26.529,40 +0,7% -2,16% TecDAX 3.384,38 +2,1% +1,38% SDAX 13.427,64 +2,1% -3,64% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,16 -32 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 11 0 4.584,7 85,5 119,3 MDAX 35 14 1 619,4 31,2 38,8 TecDAX 23 6 1 980,0 24,3 30,4 SDAX 53 14 3 134,0 10,2 12,7 ===

November 07, 2024

