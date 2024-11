Die EON SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag deutliche Schwankungen an der XETRA-Börse. Während der Titel zunächst mit 12,20 EUR in den Handel startete, fiel er im Tagesverlauf auf bis zu 12,02 EUR ab. Trotz dieser Volatilität bleibt das Papier nur knapp 8 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt, das am 8. November 2023 bei 11,09 EUR markiert wurde. Gleichzeitig liegt das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 13,82 EUR, erreicht am 17. September 2024, rund 14 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.

Analysten sehen Potenzial

Ungeachtet der kurzfristigen Kursschwankungen bewerten Analysten die EON SE-Aktie weiterhin positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,86 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie. Zudem wird eine Dividendenerhöhung auf 0,550 EUR erwartet, nach 0,530 EUR im Vorjahr. Diese optimistischen Einschätzungen stützen sich unter anderem auf die jüngsten Quartalszahlen, bei denen EON einen Gewinn je Aktie von 0,68 EUR verbuchen konnte - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal.

