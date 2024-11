Trump-Sieg treibt BTC auf über 75.000 $ und Pump.Fun-Konkurrenten auf 25 Mio. $

Während sich Bitcoin wieder über der Marke von 75.000 USD halten kann, hat der vermutlich größte Konkurrent von Pump.Fun mittlerweile mit dem Presale für sein diversifiziertes Memecoin-Ökosystem mit Launchplattform und Skalierungslösung 25 Mio. USD überschritten.

Beeindruckend ist, wie in wenigen Stunden weitere 300.000 USD hinzugekommen sind. Denn erst in den vergangenen beiden Tagen wurden 700.000 USD in den derzeit erfolgreichsten Presale investiert. Zurückzuführen ist dies auch auf das Interesse von Walen, welche schon mehrfach große Mengen $PEPU-Coins erworben haben.

Nachdem nun eine Viertelmillion US-Dollar erreicht wurde, hat das Team noch vor Abschluss des Vorverkaufs die nächste Entwicklung bekannt gegeben. Denn jetzt soll auch ein eigenes Memecoin-Launchpad geplant sein, welches die Nachteile gegenüber Solana mithilfe der Layer-2 abbauen will.

Somit könnte Ethereum wiederum zum Hauptumschlagplatz für Memetoken werden und die Netzwerkaktivität stärker von Solana auf die eigene Chain lenken. Dies könnte auch das Interesse von Vitalik Buterin erwecken, dessen Coin zuletzt im Vergleich zu anderen schlecht abgeschnitten hat. Schließlich haben zuvor Cardano, BNB Smart Chain, Tron, ApeCoin, Chiliz und einige weitere versucht, ebenfalls von den rekordverdächtigen Gebühren zu profitieren.

Die Coins für das auf einer deutlich stärker verbreiteten Chain startende Memecoin-Ökosystem können in der aktuellen Phase noch für einen Preis in Höhe von 0,01229 USD pro Stück erworben werden. In weniger als 13 Stunden erfolgt jedoch die nächste Preiserhöhung. Zudem sinkt die Staking-Rendite mit Zunahme der in dem Pool verwahrten Token.

Trump-Sieg hat wie erwartet den Kryptomarkt beflügelt

Nachdem die Stimmenauszählung auf einen Sieg von Donald Trump hingedeutet hat, stürzten sich die Investoren auf die Vermögenswerte, welche davon profitieren können. In diesem Zusammenhang ist auch Bitcoin aufgrund des selbst ernannten Krypto-Präsidenten auf ein neues Allzeithoch von 76.460 USD gestiegen.

Ebenfalls wirkt sich der 47. Präsident positiv auf die Memecoins aus, deren Marktkapitalisierung sich nach rund 20 % gestern heute um weitere 14,5 % auf 73,52 Mrd. USD gesteigert hat. Denn Anleger versuchen, mit den volatileren Coins in einem positiven Marktumfeld höhere Gewinne zu erzielen.

Insbesondere Dogecoin konnte von der Wahl von Donald Trump und dessen Allianz mit dem Unternehmer Elon Musk sowie seiner Vorliebe für den Shiba Inu besonders profitieren. Denn Musk hat für ihn in einem Joe-Rogan-Podcast scherzhaft das Akronym Department of Government Efficiency (DOGE) verwendet.

Über die vergangenen sieben Tage konnte Dogecoin um 16,7 % und im Monatsvergleich sogar um 81,9 % steigen. Aber auch der Memecoin Department of Government Efficiency gewann in einer Woche um 112,5 % und über einen Monat um 766,2 % an Wert.

Ebenso konnten einige der neuesten Pump.Fun-Memetoken in diesem Umfeld Wert schöpfen. So notiert Goatseus Maximus im Monatsvergleich 50,4 % höher und Michi 36,3 %. Zu den größten Tagesgewinnen gehören die japanische Katze Maneki mit 46,4 % und das Nilfpferdbaby Moo Deng mit 40,0 %.

Kursverlauf von Moo Deng | Quelle: CMC

Der Erfolg von Pump.Fun ist vorwiegend auf das benutzerfreundliche Design und die hervorragenden Eigenschaften von Solana zurückzuführen. Zudem ermöglicht es besonders schnelle, faire, einfache und günstige Launches von Memecoins, wobei selbst Anfänger in wenigen Minuten ihre eigenen Token erstellen können.

Auf diese Weise konnten viele Betrüger mit schädlichen Codes ausgefiltert werden, was sich positiv auf die Adoption der Memecoins ausgewirkt und den Superzyklus weiter angetrieben hat. Jedoch kann Pepe Unchained noch deutlich erfolgreicher werden.

Team von Pepe Unchained kann aus Fehlern der Vorgänger lernen

Allerdings gibt es auch auf diesen Plattformen des noch jungen Marktes mit Kinderkrankheiten bisher noch einiges an Verbesserungspotenzial, um weitere Betrüger auszufiltern und die Erfahrung auf die nächste Stufe zu bringen.

Das Team von Pepe Unchained kann hingegen aus all den Schwachstellen lernen, wie limitierenden Tokenomics mit einem Tokentresor verhindern. Betrügerische Akteure könnten sich hingegen über dezentrale Identitäten ausfiltern lassen, wobei somit auch mehrfache Identitäten zur Vortäuschung von Handelsaktivität leichter unterbunden werden können.

Aber auch das Design der meisten Launchplattformen sowie die Handels- und Analysefunktionen lassen zu wünschen übrig. Mithilfe von fortschrittlichen Research- und Trading-Tools, welche unter anderem über die eigene dezentrale Kryptobörse geboten werden, können das Memecoin-Trading und die Nutzererfahrung auf die nächste Stufe gebracht werden. Ebenso sind Kombinationen mit Print-on-Demand-Shops, KI-Kunst und mehr denkbar.

Pepe Pump Pad soll die Konkurrenz in den Schatten stellen

Ein Grund für das abnehmende Interesse an Ethereum ist, dass die Blockchain mit ihrer Technologie Entwickler, Nutzer und Investoren behindert hat. Denn die Chain ist im Vergleich zu anderen langsam und teuer, was nicht wenige Geschäftsmodelle mit vielen und niedrigen Transaktionen wie Mikrokredite und GameFi zunichtemacht. Aber auch der Memecoin-Sektor wurde dadurch belastet.

Aufgrund des großen Interesses an Coins wie Pepe sind zudem die Gebühren gestiegen, sodass die Höhe dieser in manchen Fällen den Wert der Transaktion übertroffen hat. Dies wurde auch von einigen Nutzern auf Reddit kritisiert, sodass sich einige von ihnen nach Alternativen wie Solana auf die Suche gemacht haben. Genau dieses Problem soll nun Pepe Unchained angehen.

Denn mit seiner Hilfe kann Ethereum die Überlastungsprobleme in den Griff bekommen. Davon können neben der Chain auch andere Memecoins und mehr profitieren. Damit sich möglichst viele auf dem PepeNet ansiedeln, wurde ein Förderprogramm für Entwickler mit innovativen und nützlichen Geschäftsideen gestartet. Dies könnte auch künftig für Wachstum und eine natürliche Nachfrage sorgen.

Während unterschiedlichste Dienste von Pepe Unchained Gebühren einnehmen können, stellt das Launchpad vermutlich eine der attraktivsten Optionen dar. Denn dieses könnte Ethereum wiederum zum Epizentrum des Memetoken-Marktes machen.

We're proud to announce a massive new upgrade to the Pepe Unchained Ecosystem.



Pepe's Pump Pad



Link to the new page on the website here: https://t.co/jz1v0iRppq pic.twitter.com/mBzC9wDnl9 - Pepe Unchained (@pepe_unchained) November 6, 2024

Die eigene Skalierungslösung soll dafür Sorge tragen, dass ein hochfrequenter und kostengünstiger Handel von Memecoins möglich wird. Somit soll eine größere Handelsaktivität mit höheren Volumina ermöglicht werden.

Mithilfe der etablierten DeFi-Infrastruktur von Ethereum soll hingegen die hohe Liquidität der Layer-1 zunutze gemacht werden. Dabei ermöglicht die Bridge eine Überbrückung von Assets über verschiedene Blockchains hinweg, was diesen Umstand sogar noch einmal verstärkt. Zudem sind immer mehr Chains mit der EVM kompatibel, die Pepe Unchained nutzt.

Das Erstellen von eigenen Memecoins gestaltet sich auf Pepe Pump Pad ähnlich simpel, wie es bei Pump.Fun der Fall ist. So können die Nutzer auch ohne Kenntnis von Programmiersprachen innerhalb weniger Minuten ihren eigenen Memetoken starten.

Wale stürzen sich auf die letzten $PEPU-Coins

Erreicht wurde der letzte Meilenstein von 25 Mio. USD durch einen Wal, welcher 2,2 Mio. $PEPU-Coins für rund 27.000 USD erworben hat. Am Donnerstag kam ein weiterer Wal hinzu, der sogar 77.000 USD ausgegeben hat, um 6 Mio. $PEPU-Token zu kaufen.

Wal-Transaktion von Pepe-Unchained-Presale | Quelle: Etherscan

Die ersten Wale haben schon im Juli in Pepe Unchained investiert. Seitdem scheint sich das Projekt unter den Großinvestoren herumgesprochen zu haben, was möglicherweise auf einen der bekanntesten X-Podcaster und Kryptounternehmer Mario Nawfal zurückzuführen ist. Mit seiner Unterstützung oder der von Buterin sind solche Entwicklungen nicht verwunderlich.

Ebenso stärken die Wale das Anlegervertrauen. Denn nicht selten verbergen sich hinter ihnen institutionelle Investoren mit viel Kapital. Ebenso verfügen einige von ihnen über Expertenteams, professionelle Tools, Marktanalysen und einiges mehr. Zudem wird bei größeren Investments tendenziell eine gründlichere Due Diligence durchgeführt.

Großinvestoren werden auch als "smart money" bezeichnet, welchem Kleinanleger nun in Pepe Unchained folgen können, das bisher nicht einmal an den Börsen gelistet wurde und derzeit mit einem Rabatt und Staking-Rendite erhältlich ist.

Somit können ihn Investoren jetzt möglicherweise zu einem Bruchteil des späteren Preises kaufen, wenn man an die Binance-Listung von Neiro denkt, dessen Kurs insgesamt um das 22,75 Mio. % in die Höhe geschossen ist.

Sofern Pepe Unchained eine vergleichbare Entwicklung hinlegt, könnten Investoren einen Betrag in Höhe von 100 USD in beeindruckende 22,75 Mio. USD verwandeln. Das Zeitfenster für die frühen Einstiegskurse schließt sich jedoch schon bald.

Schon jetzt haben einige der größten Kryptobörsen ihr Interesse an Pepe Unchained bekundet. Schließlich wollen auch diese die Coins aufnehmen, von denen sie sich ein großes Interesse und Handelsvolumen versprechen.

So sichern Sie sich das Presale-Angebot von Pepe Unchained

Die Teilnahme an dem Presale gestaltet sich einfach. Denn dafür öffnen Sie einfach die Website und verbinden anschließend eine digitale Geldbörse wie das "Schweizer Taschenmesse" Best Wallet mit dieser. Nun können Sie zwischen den Zahlungsmitteln $ETH, $USDT und $BNB sowie Fiatwährungen wählen sowie die Transaktion bestätigen.

Für ein Ökosystem mit unterschiedlichen Kryptosektoren wie vor allem DeFi ist die Sicherheit von besonderer Relevanz. Deswegen wird der Code des Projekts von unabhängigen Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüft, um Anlegern eine höhere Sicherheit zu bieten.

Sollten Sie ein Entwickler sein oder welche kennen, melden Sie sich gerne beim Inkubatoren-Programm. Über dieses können Sie Unterstützung für Ihre Geschäftsideen erhalten und diese gemeinsam mit der Pepe-Community zum Leben erwecken. Mit Pepe Unchained können Sie jetzt Ihre Chance nutzen und Krypto-Geschichte schreiben.

Rechtzeitig über neue Entwicklungen von Pepe Unchained erfahren Sie schnell über X und Telegram. Dort können sie sich auch mit der Community austauschen. Zusätzliche Informationen wie das Whitepaper finden sich auf der $PEPU-Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.