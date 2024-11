Krypto Breaking: Solana erreicht neues Allzeithoch, Bitcoin zieht nach

Am heutigen Donnerstagabend zeigt sich der Kryptomarkt wieder enorm bullish. Nach dem Start der amerikanischen Börsen steigt der Preis der größten Kryptowährung rasant an und überschreitet abermals die 76.000-US-Dollar-Marke. Zum Höhepunkt um 18 Uhr fehlen der Kryptowährung erneut nur 100 US-Dollar, um das aktuelle Allzeithoch von 76.460 US-Dollar zu durchbrechen. Auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum zeigt heute eine starke Performance und steigt um 7 Prozent auf einen Wert von 2.836 US-Dollar, womit nur noch knapp 200 US-Dollar bis zur psychologisch wichtigen 3.000-US-Dollar-Marke fehlen.

Solana erreicht Allzeithoch

Mit einer Steigerung von 3,7 Prozent im 24-Stunden-Vergleich schafft es Solana, ein neues Allzeithoch in der Marktkapitalisierung zu erreichen. Mit zwischenzeitlich 90,67 Milliarden US-Dollar wurde noch nie zuvor so viel Kapital in den Kryptotoken investiert.

Solana Marktkapitalisierung, Quelle: www.coinmarketcap.com

Dieser Anstieg ermöglicht es Solana zudem, den Binance-Token BNB zu überholen und sich als die Nummer vier der größten Kryptowährungen weltweit zu positionieren. Nur Bitcoin, Ethereum und das Stablecoin Tether liegen bezüglich der Marktkapitalisierung noch vor Solana.

Obwohl die Blockchain damit einen neuen Rekord aufstellt, bleibt der Kurs etwa 60 US-Dollar unter seinem bisherigen Allzeithoch. Dies liegt in erster Linie daran, dass in der Zwischenzeit viele neue Token ausgegeben wurden. Damit erhöht sich die Anzahl der insgesamt im Umlauf befindlichen Coins auf 471.574.742,43 SOL, wobei im Gegensatz zu Bitcoin keine Obergrenze durch Smart Contracts festgelegt ist.

Technische Aussichten

Auch die technische Analyse der viertgrößten Kryptowährung sieht für den nächsten Monat äußerst positiv aus. Mit einem bullischen Sentiment und einem RSI von 65,5 scheint die Kryptowährung ihren starken Aufwärtstrend zu untermauern. Der 50- und der 200-Tage-SMA liegen bei 155 bzw. 151 US-Dollar deutlich unter dem aktuellen Kurs, was weiteres Wachstum unterstützt. Daher geht die Analyseplattform Coin Codex davon aus, dass der Kurs bis zum 7. Dezember auf 213,61 US-Dollar steigen wird, was einem Zuwachs von rund 13,1 Prozent entspricht.

Technische Faktoren rund um Solana, Quelle: https://coincodex.com/crypto/solana/price-prediction/

Die langfristige Prognose für Solana sieht für 2025 ebenfalls sehr optimistisch aus. Coin Codex erwartet einen Preis zwischen 184,7 und 486,72 US-Dollar, was eine mögliche Steigerung von mehr als 150 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten könnte.

Memecoins setzen hohe Maßstäbe

Bei der allgemeinen Marktbetrachtung zeigt sich, dass das Narrativ der Memecoins die Latte wieder einmal hoch legt. So konnte etwa die Kryptowährung "Pepe" in den letzten 24 Stunden um 11,6 Prozent zulegen, während "Neiro" um 29,1 Prozent stieg. Auch "Goatseus Maximus", eine Kryptowährung, die durch einen KI-Agenten erstellt wurde, verzeichnete ein Plus von 22 Prozent und gehört weiterhin zu den Top 100 der größten Kryptowährungen weltweit. Interessanterweise verlieren die beiden "MAGA"-Token (Make America Great Again) hingegen deutlich an Wert - 30,5 bzw. 18,6 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.