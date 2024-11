Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 7. November 2024, nahm Regierungschef Daniel Risch am fünften Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Staats- und Regierungschefinnen und -chefs aus über 40 europäischen Ländern, sowie Spitzenvertreter der Europäischen Institutionen, von NATO, Europarat und OSZE trafen sich in der Puskás Aréna in Budapest.Im Vordergrund des Treffens in Ungarn standen die Sicherheitsherausforderungen, mit denen sich Europa konfrontiert sieht. An der Plenarsitzung haben Ungarn, Frankreich, die Türkei, Dänemark und Serbien Inputreferate zum Thema gegeben. Anschliessend fanden Roundtables statt, die sich auf zwei Schwerpunkte fokussierten: Die Wirtschaftliche Sicherheit sowie die Migration. Regierungschef Daniel Risch nahm zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dem Französischen Präsident Macron, der Schweizer Bundespräsidentin Amherd, der Kosovarischen Präsidentin und dem Littauischen Präsidenten sowie den Amtskollegen aus Finnland, Luxembourg, Montenegro, Belgien und Monaco am Round Table zum Thema Wirtschaftliche Sicherheit unter der Leitung des Norwegischen Premierministers Jonas Gahr Store teil. Risch hob die Wichtigkeit der "Europäischen Politischen Gemeinschaft" als Austauschplattform hervor und verwies aufgrund des Austragungsortes, dem ungarischen Fussball-Nationalstadion, auf das Verständnis des "Team Europe", welches mit anderen Teilen der Welt im Wettbewerb steht und bei dem jedes Land seine Stärken einbringen kann.Für Regierungschef Daniel Risch war es die fünfte und letzte Teilnahme am Treffen. "Der Austausch auf europäischer Ebene ist für uns als Kleinstaat sehr wertvoll", erklärt Daniel Risch. "Ich habe die Teilnahme an diesen Treffen und den unkomplizierten und informellen Zugang zu meinen Amtskolleginnen und -kollegen sehr geschätzt. Die EPC Gipfel bieten gute Möglichkeiten, Liechtenstein zu positionieren und aktuelle Themen anzusprechen."Die Idee eines europäischen Gipfels dieser Art geht auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück. Die Europäische Politische Gemeinschaft ist ein Bündnis europäischer Staaten innerhalb und ausserhalb der EU, das halbjährlich zusammentrifft. Das erste Treffen fand im Oktober 2022 in Prag statt. Es folgten Treffen in Moldau, Spanien und England. Der nächste Gipfel soll im Frühjahr 2025 in Albanien stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Simon.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925624