07.11.2024 / 19:54 CET/CEST

artnet veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2024 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an; Verschiebung des Veröffentlichungstermins des Q3-Quartalsberichts New York/Berlin, 7. November 2024 - Die artnet AG ("Gesellschaft") erwartet auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen für das dritte Quartal 2024 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 16,2 Mio. (Q3 2023: EUR 17,1 Mio.) und ein Betriebsergebnis (=EBIT) von EUR -1,4 Mio. (Q3 2023: USD -1,5 Mio.). Die Gesellschaft hat auf Basis dieser Zahlen heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 anzupassen. Für den Konzernumsatz prognostiziert die Gesellschaft weiterhin unverändert EUR 25,0 Mio. bis EUR 27,0 Mio. Die Gesellschaft geht nun jedoch davon aus, im Geschäftsjahr 2024 lediglich ein operatives Ergebnis zwischen EUR 0 und EUR 0,5 Mio. erzielen zu können (bislang: EUR 0,75 Mio. bis EUR 1,5 Mio.). Die Prognoseanpassung wurde notwendig, weil der Vorstand aufgrund des makroökonomischen Umfelds, insbesondere der derzeit schwierigen Verhältnisse auf dem Kunstmarkt, nicht mehr davon ausgeht, dass das Betriebsergebnis den ursprünglich anvisierten Umfang erreichen wird. Die ursprünglich für den 8. November 2024 vorgesehene Veröffentlichung des Quartalsberichts für das dritte Quartal 2024 soll aufgrund der Prognoseanpassung nunmehr am 11. November 2024 erfolgen.



