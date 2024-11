3 Tage, 3-mal Allzeithoch: Bitcoin pumpt Richtung 100.000 US-Dollar

Die vergangenen Tage waren für Bitcoin eine echte Achterbahn - und das gleich dreimal hintereinander. Am Dienstagabend, kurz nach den ersten US-Wahlhochrechnungen, schoss Bitcoin über 75.000 US-Dollar und markierte ein neues Allzeithoch. Doch das sollte nur der Anfang sein: Am Mittwoch ging es weiter auf 76.460 US-Dollar, und heute, Donnerstag, erreichte der Kurs gegen 19:04 Uhr erneut ein Rekordhoch bei 76.640 US-Dollar. Drei Tage, drei neue Rekorde - zumindest aus europäischer Kalender-Perspektive. In den USA waren es "nur" zwei Tage in Folge, doch der Kurs scheint noch immer Luft nach oben zu haben.

Dieser Preisanstieg zeigt eindeutig, dass Bitcoin sich zunehmend als "digitales Gold" etabliert und nicht mehr nur als kurzfristiges Spekulationsobjekt betrachtet wird. Besonders auffällig ist, dass immer mehr institutionelle Investoren einsteigen. Gestern beispielsweise flossen über 621 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs, die aktuell rund 24,19 Milliarden US-Dollar in BTC halten. Der Einfluss dieser großen Kapitalströme und der zunehmend positiven Wahrnehmung von Bitcoin als langfristige Wertanlage sind kaum zu übersehen.

Preistrend zeigt klar nach oben, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

MicroStrategy und das Bitcoin-Treuhandmodell

Ein prominentes Beispiel dafür, wie ernst Bitcoin inzwischen genommen wird, liefert das Unternehmen MicroStrategy unter der Leitung von Michael Saylor. Als einer der bekanntesten Bitcoin-Unterstützer machte Saylor heute erneut Schlagzeilen, als er eine Grafik veröffentlichte, die MicroStrategys Bitcoin-Strategie als eine Art "Bitcoin-Treuhandmodell" verdeutlicht. Laut Saylor besitzt das Unternehmen derzeit rund 252.220 BTC - ein Vermögen von über 18,91 Milliarden US-Dollar, wenn man mit dem aktuellen Preis von rund 75.000 US-Dollar pro BTC kalkuliert. Die beeindruckende Summe zeigt, dass MicroStrategy seinen Durchschnittspreis von etwa 39.266 US-Dollar pro Bitcoin weit hinter sich gelassen hat. Mehr als die Hälfte davon ist aktuell unverwirklichter Gewinn.

Doch MicroStrategy belässt es nicht bei einfachen Bitcoin-Käufen: Durch das Treuhandmodell nutzt das Unternehmen seine BTC-Bestände als Sicherheit für die Ausgabe verschiedener Finanzprodukte, darunter MSTR-Optionen, ETFs und weitere Wertpapiere. Damit hat MicroStrategy einen innovativen Weg eingeschlagen, um Bitcoin als Unternehmensvermögen zu nutzen und gleichzeitig die eigene Bilanz zu stärken.

Meme-Coins im Aufwind: Weniger Spekulation, mehr Wachstum

Neben Bitcoin erleben auch Meme-Coins gerade einen Boom. Vor allem Pepe Unchained ($PEPU) hat in den letzten Wochen für Furore gesorgt. Der Vorverkauf hat kürzlich die 25-Millionen-Dollar-Marke überschritten, was nicht zuletzt auf einen großen "Wal-Kauf" zurückzuführen ist, bei dem ein Investor kürzlich 6 Millionen PEPU-Token auf einen Schlag erworben hat. Meme-Coins wie $PEPU zeigen, dass diese oft belächelten Token zunehmend ernst genommen werden und neben der Spekulation auch langfristiges Wachstumspotenzial bieten.

Kauf des Großinvestors, Quelle: https://etherscan.io/tx

Durch die neue Plattform "Pepe's Pump Pad" will Pepe Unchained Ethereum als Basis für Meme-Coins noch attraktiver machen. Mit der Layer 2-Technologie verspricht das Projekt schnellere und günstigere Transaktionen und könnte Ethereum im Meme-Bereich gegenüber Solana positionieren. Für Investoren und Entwickler wird das Netzwerk durch niedrige Kosten und hohe Zugänglichkeit besonders attraktiv - ein klarer Vorteil in einem Markt, der auf virales Wachstum angewiesen ist.

Dogecoin, Elon Musk und der Meme-Coin-Effekt

Mit dem allgemeinen Aufschwung profitiert auch Dogecoin ($DOGE) und erfährt durch Elon Musk und dessen mediale Präsenz zusätzlich einen Boost. Kürzlich sorgte Musk für Lacher, als er DOGE im Joe Rogan-Podcast als "Department of Government Efficiency" bezeichnete. Seit Wochenbeginn konnte der Dogecoin-Kurs um fast 22 Prozent zulegen. Auch andere Meme-Coins wie Bonk ($BONK) und CorgiAI ($CORGAI) verzeichnen Kurszuwächse, da der Meme-Coin-Markt von der Bitcoin-Rallye mitgezogen wird.

Auffallend am Markt ist jedoch, dass sich die Plattform Pump.fun als Launchpad für kreative und virale Krypto-Projekte etabliert hat. Durch einfache Bedienbarkeit und niedrige Einstiegshürden ein perfektes Umfeld für neue Meme-Coins. Hier können auch Anfänger in wenigen Schritten eigene Tokens erstellen und in den Markt bringen, was die Popularität von Projekten wie Moo Deng und Goatseus Maximus ($GOAT) weiter befeuert. Daher kommt auch das Launchpad von Pepe Unchained zu einem guten Zeitpunkt, da der Markt für diese Fun Coins schon auf über eine Milliarde US-Dollar gewachsen ist.

Der nächste Meilenstein: Bitcoin 100.000 US-Dollar?

Während Bitcoin sein drittes Rekordhoch in drei Tagen erreicht hat, stellt sich die Frage: Ist die 100.000 US-Dollar-Marke wirklich in Reichweite? Die zunehmende institutionelle Nachfrage, der Boom bei Spot-ETFs und das Vertrauen großer Investoren wie MicroStrategy zeigen, dass Bitcoin weiterhin auf Kurs ist. Denn das Suchvolumen auf Google sowie das Mediale intersse rund um Krypto hat noch lange nicht seinen Höhepunkt erreicht. Die Kryptowährung wird längst als ernsthafte Anlageklasse betrachtet und von immer mehr Investoren als langfristige Wertspeicherung angesehen. Sollte der institutionelle Zufluss anhalten und die allgemeine Stimmung positiv bleiben, könnte die psychologisch wichtige 100.000 US-Dollar-Grenze tatsächlich näher sein, als viele denken.

