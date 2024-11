Huzhou, China (ots/PRNewswire) -Mushiny, das weltweit führende Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Logistikrobotersysteme spezialisiert hat, hat zwei bahnbrechende Lösungen angekündigt, die die Automatisierung und hochdichte Lagerung im Lagerbereich neu definieren. Diese Markteinführungen zeigen das Engagement von Mushiny für Innovation und Effizienz, die eine breite Palette von betrieblichen Anforderungen in der Logistik abdecken.3D-Sorter Mini: Eine intelligente Sortierlösung, die hohe Kosteneffizienz und schnelle Bereitstellung bietet- Niedrige Kosten, hohe Effizienz, die eine optimale Kapitalrendite ermöglichen.- Geringer Platzbedarf; einfache Installation und Bedienung für schnellen Einsatz.- Die Sortierleistung erreicht bis zu 1.500 Pakete pro Stunde (pph).- Die Sortierleistung ist 2 bis 3 Mal höher als bei der manuellen Sortierung.- Hoher Automatisierungsgrad: lässt sich nahtlos in WMS-, ERP- und andere Systeme integrieren und unterstützt sowohl die Liefer- als auch die Retourenlogistik.- Unterstützt die beidseitige Bereitstellung von Sortierwänden mit bis zu 100 anpassbaren Steckplätzen."Der 3D Sorter Mini baut auf dem Erfolg des 3D Sorter Max aus dem letzten Jahr auf und bietet eine erschwingliche und effiziente Lösung, die den ROI erheblich steigert", sagte Huang Zhiming, Gründer und CTO von Mushiny. In einem E-Commerce-Projekt in Zhuji konnte die Kommissioniereffizienz um 300 % gesteigert, der Arbeitsaufwand um 65 % reduziert und innerhalb eines Jahres eine Kapitalrendite von 100 % erzielt werden. Das Gerät bietet Flexibilität, Genauigkeit und eine hohe Betriebseffizienz sowie eine hohe Anpassungsfähigkeit.MIX Pro High-Bay Tote Lösung: Maximierung des vertikalen RaumsDer MIX Pro integriert nahtlos Hochregal-zu-Person- und konventionelle Regal-zu-Person-Vorgänge und erleichtert so die gemischte Lagerung und Kommissionierung einer breiten Palette von Produkten. Dieser Ansatz hilft den Unternehmen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern und damit einen erheblichen Wert zu schaffen. Zu den wichtigsten Funktionen von MIX Pro gehören:- Speicher mit hoher Kompatibilität: Unterstützt die Lagerung und Kommissionierung gemischter Produkte, anpassbar an verschiedene Produktgrößen.- Ultra-High-Density-Speicher: Doppeltiefe Regale mit kompaktem Gangdesign, die bis zu 12 Meter hoch sind und eine höhere Lagerdichte ermöglichen.- Optimiertes Software-Management: Integriert sind Mast- und Verkehrssteuerung, automatische Sortierung und Regalorganisation, die die Effizienz der Kommissionierung und der Geräte verbessern.- Leichtes Design mit hohem ROI: Die leichte mechanische Struktur reduziert Kosten und Ausfallraten. Die Hängebahnkonstruktion minimiert den Bodenbedarf und maximiert so die Investitionsrendite.- Modulare und flexible Anwendung: Anpassbare modulare Konstruktion, die mit verschiedenen Behältern kompatibel ist und sich mit Förderlinien und AMR-Robotern verbinden lässt, geeignet für verschiedene Lageranforderungen.- Hohe Durchsatzleistung: Horizontale und vertikale Geschwindigkeiten von bis zu 3 m/s, mit Mehrmast-Konfiguration in einer Gasse und einheitlicher Abfertigung, unterstützt durch eine langlebige Stromversorgung über Fahrleitungen.- Verstellbare Regale: Berücksichtigt mögliche Bodensenkungsprobleme in neuen Lagerhäusern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2550220/Picture1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mushiny-stellt-den-3d-sorter-mini-und-den-mix-pro-vor-fuhrend-in-einer-neuen-ara-effizienter-lagerhauslosungen-302299204.htmlPressekontakt:Alyssa Wang,alyssa.wang@mushiny.comOriginal-Content von: Mushiny Intelligence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177353/5904055