© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa



"Die Inflation sei substanziell zurückgegangen", stellt Fed-Chef Jerome Powell fest. Wie erwartet senkt die Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte. So reagieren die Märkte.Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Donnerstag ihren Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Damit liegt der Zinssatz nun in der Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Diese Entscheidung war von den Märkten erwartet worden und bringt eine gewisse Erleichterung, nachdem die Fed im September überraschend aggressiv den Zinssatz um 0,50 Prozentpunkte gesenkt hatte. Aktuell rechnen zwei Drittel aller Marktteilnehmer mit einem weiteren 25-Basispunkte-Schritt bei der nächsten Fed-Sitzung am 28. …