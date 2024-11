$GOAT hebt ab! Wie weit kann der Coin noch steigen?

Der Kryptomarkt ist in heller Aufregung! Nachdem nun klar ist, dass Donald Trump im Januar erneut ins Weiße Haus einziehen wird, steigen viele Coins stark an. Neben dem Bitcoin, der es gestern mit 76.460,15 US-Dollar endlich auf ein neues Allzeithoch geschafft hat, profitiert davon vor allem der Sektor der Meme-Coins.

Viele sind regelrecht explodiert und haben zweistellige Tagesgewinne eingefahren. Und heute scheint sich die Rallye bereits fortzusetzen. Besonders stark zeigt sich erneut Goatseus Maximus ($GOAT), der erst Anfang Oktober erschienen ist. Doch das Momentum scheint anzuhalten, denn in den letzten 24 Stunden ist $GOAT erneut um über 19 Prozent angestiegen.



($GOAT ist in den letzten 24 Stunden um über 19 Prozent angestiegen und zeigt hohes Momentum - Quelle: coinmarketcap.com)

$GOAT kratzt am Allzeithoch

Während der Bitcoin sein letztes Allzeithoch schon gestern geknackt hatte, bewegt sich Goatseus Maximus erst darauf zu. In $GOAT wurde das erst am 26. Oktober bei 0,8763 US-Dollar markiert. Doch heute notiert der Kurs gerade einmal 4 Prozent darunter. Das bedeutet, das Hoch ist durchaus in greifbarer Nähe. Auch die Marktkapitalisierung ist auf 842 Mio. US-Dollar angestiegen und damit bereits sehr nahe an der magischen Marke von 1 Mrd. US-Dollar. Da die Charthistorie erst so kurz ist, lassen sich Chartprognosen eigentlich sehr schwer durchführen, doch es gibt einen anderen Punkt, der für einen weiteren Anstieg in $GOAT spricht.

($GOAT kratzt bereits an seinem Allzeithoch und dürfte es wahrscheinlich bald überschreiten - Quelle: Tradingview.com)

Was für einen weiteren Anstieg und ein neues Allzeithoch in $GOAT spricht, ist das hohe Momentum, das in dem Coin vorherrscht. Coins, die starke Anstiege in einer bullischen Marktphase, die durch die Wahl von Trump wahrscheinlich auf uns zukommen dürfte, hohes Momentum zeigen, steigen in den meisten Fällen stark weiter, wenn sie über ihr Allzeithoch brechen. Damit hat $GOAT durchaus das Potenzial, um x2 oder x3 weiter zu steigen. Mehr wird schwierig werden, da die Marktkapitalisierung von $GOAT schon sehr hoch ist. Wer also Coins mit dem Potenzial für x25 oder mehr sucht, sollte sich anderweitig umsehen.

Wird dieser Coin bald Gewinne von x25 erzielen?

Während Goatseus Maximus aufgrund seiner großen Marktkapitalisierung im Wachstumspotenzial beschränkt ist, gibt es derzeit einen anderen Coin, der gewaltiges Gewinnpotenzial mitbringt. Dieser nennt sich Pepe Unchained ($PEPU).

Er ist nicht nur nachgefragt genug, um stark zu steigen und zugleich auch noch klein genug, um sich zu vervielfachen, sondern er bringt auch noch eine Menge anderer großartiger Vorteile mit. Denn Pepe Unchained ist einer der wenigen Coins mit eigener Blockchain und das bedeutet, dass er nicht nur unabhängig ist, sondern die Vorteile dieser einzigartigen Layer-2-Lösung reichen noch viel weiter.

Erfahre jetzt mehr über die Vorteile von Pepe Unchained.

Die neue und effiziente $PEPU-Blockchain kann Transaktionen über 100x schneller und deutlich günstiger abwickeln als die Ethereum-Blockchain. Damit macht sie sogar fast schon der Solana-Chain Konkurrenz. Für Pepe Unchained bedeutet das, dass bald ein ganzes Ökosystem an neuen Coins und Projekten auf der neuen Chain entstehen könnte.

Das wäre wahrscheinlich die nötige Initialzündung für eine regelrechte Kursexplosion in Pepe Unchained. Für kurze Zeit läuft noch das ICO von $PEPU, womit Anleger die Möglichkeit haben, zu einem günstigen Kurs zu kaufen. Allerdings endet dieses Initial Coin Offering bald, weshalb alle, die von den Vorteilen und Chancen von $PEPU profitieren wollen, sich beeilen sollten, da der Kurs nach dem Listing an den Börsen schnell in die Höhe schießen kann.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.