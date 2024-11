ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 496 Euro belassen. Die Telefonkonferenz des Rüstungskonzerns zu den Quartalszahlen sei wie immer "bullish" gewesen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Rheinmetall-Chef gehe davon aus, dass das Hindernis der Schuldenbremse in Deutschland rasch überwunden werde und es in den kommenden Wochen zu keinen größeren Auftragsverzögerungen kommen werde. Der Kapitalmarkttag am 21. November könnte eine weitere für die Aktie sehr positive Veranstaltung werden. Anschließend könnte aber etwas Gegenwind aufkommen, weil die deutsche Haushaltssituation alles andere als einfach zu lösen sei und der Markt wieder auf die andere Seite des "Trump Trades" wechseln könnte./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 18:35 / GMT





ISIN: DE0007030009

