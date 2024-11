CALHOUN, Ga., Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute den geplanten Ruhestand von Chris Wellborn, Präsident und Chief Operating Officer, und die Beförderung von Paul De Cock zum Nachfolger von Herrn Wellborn mit Wirkung zum 1. Februar 2025 bekannt. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass Ken Walma in das Unternehmen eintritt und am 1. Februar 2025 die Nachfolge von Herrn De Cock als Präsident des Segments Flooring North America antreten wird, nachdem er sich umfassende Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens angeeignet hat. Nach seiner Pensionierung wird Herr Wellborn als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Mohawk fungieren und diesen Führungswechsel begleiten.

"Eine starke Organisation erfordert eine effektive Nachfolgeplanung, die institutionelles Wissen, Branchenkenntnisse und neue Perspektiven vereint", erklärt Jeff Lorberbaum, Vorstandsvorsitzender und CEO von Mohawk. "Ich freue mich, dass Chris bei der Umsetzung dieser geplanten Nachfolge in unserem Vorstand bleibt und wir von seiner Erfahrung im operativen Geschäft und bei Akquisitionen profitieren werden. Unter der Führung von Chris ist unser Keramikunternehmen zum größten der Welt herangewachsen, mit Produktionen auf drei Kontinenten und Vertrieb in 140 Ländern."

"Paul hat seine gesamte Karriere in der Bodenbelagsbranche in Europa und den USA verbracht und ich arbeite seit 2005 mit ihm zusammen", fährt Lorberbaum fort. "Er hat in den letzten sechs Jahren Flooring North America geleitet und dabei betriebliche Spitzenleistungen vorangetrieben sowie das Kundenerlebnis verbessert. Bevor er die Leitung unseres Segments Flooring North America übernahm, war Paul Präsident der Bodenbelagsdivision in unserem Segment Flooring Rest of the World und Präsident von Unilin North America. Von 1997 bis zur Firmenübernahme durch Mohawk hatte er innerhalb der Unilin Group verschiedene Führungspositionen inne. Unsere Führungskräfte im gesamten Unternehmen kennen und respektieren Paul, daher wird der Übergang reibungslos verlaufen."

"Während Paul diese neuen Aufgaben übernimmt, freuen wir uns, Ken Walma als neuen Präsidenten unseres Segments Flooring North America begrüßen zu dürfen", so Lorberbaum. "Ken hat mehrere Fertigungsunternehmen erfolgreich geleitet und kontinuierlich für profitables Wachstum gesorgt. Er war Group President der Air Movement & Heat Group bei Madison Air sowie Vice President und General Manager bei Signify und hatte darüber hinaus verschiedene Führungspositionen bei Eaton Corporation und Lutron Electronics inne. Sein kooperativer Führungsstil wird unser starkes Führungsteam bei Flooring North America verstärken. Paul, Chris und ich werden Kens Übergang in diese neue Rolle unterstützen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und stellt Produkte zur Verschönerung von Wohn- und Geschäftsräumen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppich-, Matten-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Mohawk sein Unternehmen von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA entwickelt.

Kontakt:

Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com