Jetzt ziehen offenbar auch die Ethereum-ETFs an!

Die Ethereum-ETFs gehören zu den Themen im Jahr 2024, von denen niemand mehr so gerne redet. Zu hoch waren die Erwartungen bei der Handelseinführung der börsengehandelten Fonds auf die zweitgrößte Kryptowährung. Eine vorläufige Enttäuschung waren die Ethereum-Spot-ETFs zweifellos. Allerdings wird das wohl nicht für immer so bleiben. Nachdem am Dienstag Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt wurde, was vom Kryptomarkt und auch Michael Saylor regelrecht gefeiert wurde, könnten für Ethereum goldene Zeiten anbrechen. Und diese könnten zu großen Teilen von den Ethereum-ETFs getragen werden.

Immer mehr institutionelle Investoren investieren in Ethereum

Die Wahrheit ist, dass immer mehr institutionelle Investoren in die zweitgrößte Kryptowährung investieren. So hat etwa das Pensionssystem von Michigan "nur" um 7 Mio. US-Dollar Bitcoin-ETFs, aber um 11 Mio. US-Dollar börsengehandelte Fonds auf Ethereum im Depot. Auch andere große Anleger scheinen sich immer mehr für die Ethereum-ETFs zu interessieren, denn sie erzielten am gestrigen Handelstag hohe Zuflüsse von über 52 Mio. US-Dollar. Das sind die höchsten seit September!

BULLISH: Ethereum spot ETFs saw the highest inflows since Sept. 27 with $52.3M yesterday. pic.twitter.com/msAjMoNIuB - Cointelegraph (@Cointelegraph) November 7, 2024

Die Investitionsbereitschaft von institutionellen Investoren in volatilere Anlageformen wie Kryptowährungen dürfte in den nächsten Wochen auch noch stark ansteigen. Denn wie die US-amerikanische Notenbank Fed heute bekannt gab, werden die Zinsen erneut um 25 Basispunkte (0,25 Prozent) gesenkt.

Für Hedgefonds, Investmentbanken und Pensionskassen bedeutet das, dass risikoarme Anlagen wie etwa Anleihen unattraktiver werden, was sie in volatilere Märkte wie Aktien und Kryptowährungen treibt. Daher könnte Ethereum in den nächsten Wochen eine starke Aufholrallye starten. Allerdings könnte auch ein anderer Coin mit eigener Layer-2-Lösung namens Pepe Unchained ($PEPU) stark davon profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.