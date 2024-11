Die Boeing-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der New Yorker Börse. Im Laufe des Handelstages kletterte der Kurs um 1,7 Prozent auf 149,70 US-Dollar, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshöchststand von 150,24 US-Dollar erreicht wurde. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz der jüngsten Quartalsergebnisse, die einen Verlust von 9,97 US-Dollar je Aktie aufwiesen - eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Marktbeobachter weiterhin Potenzial in der Boeing-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 213,86 US-Dollar, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeutet. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die anhaltenden Schwierigkeiten in der Produktion und die geopolitischen Unsicherheiten auf die langfristige Performance des Unternehmens auswirken werden. Investoren beobachten gespannt die kommenden Monate, um zu sehen, ob Boeing seine Strategie anpassen und das Vertrauen des Marktes zurückgewinnen kann.

Boeing Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...