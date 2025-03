Brenntag: Vorsichtige, aber stabile Prognose | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Brenntag

WKN: A1DAHH - ISIN: DE000D1DHHO - Ticker: BNR

Parkettgeflüster:

Trotz des Rückgangs bei Umsatz und beim operativen Ergebnis will Brenntag an einer stabilen Dividende festhalten. Dies steht auch in Zusammenhang mit einer vorsichtigen, aber stabilen Prognose für das laufende Jahr. Treiber der unbefriedigten Geschäftsentwicklung war vor allen der starke Preisdruck für Industriechemikalien.

Im Jahr 2024 hat der Chemikalienhändler einen Umsatzrückgang von 3,4 Prozent auf 16,1 Mrd. EUR verzeichnet. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITA) ist sogar um 12,9 Prozent auf 1,10 Mrd. EUR zurückgegangen. Der Konzerngewinn belief sich auf 543,7 Mio. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von gut 25 Prozent. Analysten hatten mit einem Umsatz von 16,3 Mrd. EUR gerechnet. Beim EBITA war die Erwartung bei 1,14 Mrd. EUR gelegen, der Konzerngewinn wurde auf 618 Mio. EUR prognostiziert. Damit lagen die Erwartungen über den tatsächlichen Ergebnissen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management ein EBITA in einer Spanne von 1,1 Mrd. bis 1,3 Mrd. EUR. Der Ausblick 2025 entspricht den Erwartungen des Marktes, was auf eine vorsichtige, aber stabile Entwicklung hindeutet. Da Brenntag zuversichtlich ist, die Herausforderung auf Marktseite zu meistern und auch davon überzeugt ist, langfristig wachsen kann, wurde als Zeichen dessen die Dividende stabil gehalten. Ausgeschüttet werden 2,10 EUR pro Aktie.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Mitte Mai hat die Aktie im Rahmen von Schwäche unter die 70 EUR-Marke zurückgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie sich ab Ende Mai zwar stabilisieren konnte, es aber nicht geschafft hat sich wesentlich zu erholen. Es ging bis Mitte - Ende Oktober in einer Box seitwärts weiter. Anfang November machte sich weitere Schwäche breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte. Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,90 EUR. Die Rücksetzer wurden nachfolgend zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,28 EUR) schließen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schwäche ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,13 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging sukzessive aufwärts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitwärtsbox ein. Zwar konnte das Papier in der letzten Handelswoche das Jahreshoch bei 68,59 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden....

