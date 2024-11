Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. (PAS) und Arm haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, um die Fahrzeugarchitektur für softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) zu standardisieren. Die beiden Unternehmen verfolgen die gemeinsame Vision, einen flexiblen Software-Stack zu entwickeln, der die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Automobilindustrie erfüllt. Die Annäherung von PAS und Arm erfolgte durch ihre aktive Teilnahme an SOAFEE*1, einer branchenweiten Initiative, die eine engere Zusammenarbeit bei der standardisierten Softwareentwicklung im gesamten Automobilsektor vorantreibt. Im Zuge dieser neuen Partnerschaft werden die Unternehmen das Gerätevirtualisierungs-Framework VirtIO übernehmen und erweitern, um die Entwicklung von Automobilsoftware von der Hardware zu entkoppeln und die Entwicklungszyklen der Automobilindustrie zu beschleunigen.

Die Automobilindustrie konsolidiert immer mehr elektronische Steuergeräte (ECUs) zu einem einzigen leistungsfähigen Steuergerät wie dem Cockpit Domain Controller (CDC) oder dem High-Performance Computer (HPC). Dadurch sind Hypervisoren und fortschrittliche Chipsätze heute wichtiger denn je. Viele Autohersteller und Tier-1-Zulieferer sind jedoch mit herstellerspezifischen, proprietären Schnittstellen konfrontiert, die zu höheren Kosten und längeren Lieferzeiten führen, wenn von einer Anbieterlösung auf eine andere gewechselt wird.

Vor diesem Hintergrund haben PAS und Arm die Notwendigkeit erkannt, von einem hardwarezentrierten auf ein softwarezentriertes Entwicklungsmodell umzusteigen. Eine Standardisierung der Schnittstellen zwischen den Software-Stacks von Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern und den zugrundeliegenden Hypervisoren und Chipsätzen, auf denen diese ausgeführt werden, vereinfacht die Einführung von Technologien der neuesten Generation, die für die Bedürfnisse und Anwendungsfälle der Automobilpartner optimiert sind.

Diese neue Partnerschaft wird mehrere wichtige Initiativen auf den Weg bringen:

1. Einsatz von Unified HMI auf der Grundlage von VirtIO zur Standardisierung der zonalen Architektur

PAS und Arm nutzen VirtIO nicht nur für die Virtualisierung von Geräten, die mit einem zentralen Steuergerät wie CDC/HPC verbunden sind, sondern auch für Remote-Geräte mit Verbindung zu zonalen Steuergeräten. Die beiden Unternehmen haben ein wegweisendes Proof-of-Concept vorgestellt, bei dem die Open-Source Remote-GPU-Technologie Unified HMI von PAS zur Implementierung einer auf Arm aufbauenden Display-Zonenarchitektur verwendet wurde. Diese Architektur verteilt die GPU-Lasten vom zentralen Steuergerät auf mehrere zonale Steuergeräte und reduziert so die Wärmeentwicklung und das Gewicht des Kabelbaums, ohne die auf dem zentralen Steuergerät laufenden Anwendungen zu beeinträchtigen. Die flexible Partitionierung der Mali-G78AE-GPU in Zonal ECUs weist verschiedenen Workloads dedizierte Hardwareressourcen zu und unterstützt so eine deterministische Grafik-Performance in einer Display-Zonenarchitektur. PAS und Arm arbeiten gemeinsam an einem SOAFEE Blueprint und einer Referenzimplementierung, um die aufkommenden Zonenarchitekturen im Automobilsektor zu standardisieren.

2. Umweltparität von der Cloud bis zum Auto

vSkipGen von PAS läuft auf Arm Neoverse-basierten Cloud-Servern. Indem die Arm-CPU-Architektur und das VirtIO-Gerätevirtualisierungs-Framework übernommen werden, wird diese Initiative die umfassende Umweltparität zwischen virtueller Cloud-Hardware und Automobilhardware gewährleisten. PAS und Arm werden gemeinsam VirtIO in virtuelle Hardware implementieren und so die Lücke zwischen virtuellen und physischen Automobilsystemen schließen.

3. Ausweitung der VirtIO-Standardisierung

Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Anwendungsfällen im Cockpit wie Android Automotive und Automotive Grade Linux, PAS und Arm streben jedoch eine Erweiterung der VirtIO-Standards an, um ein breiteres Spektrum von Automobilanwendungen abzudecken. Dies beinhaltet die Standardisierung von Schnittstellen für Echtzeit-Betriebssysteme (RTOS), um die Software von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) von Hardwareabhängigkeiten zu befreien.

Masashige Mizuyama, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei PAS, erklärt: "Unsere Partnerschaft mit Arm zielt darauf ab, die Standardisierung von VirtIO zu fördern und diesen Industriestandard auf die nächsthöhere Ebene zu führen. Durch die Kombination der Fachkenntnisse und der Führungsrolle unserer Unternehmen wird diese Zusammenarbeit das volle Potenzial der Software entfalten und als Fundament für die Entwicklung der Zukunft der Automobiltechnologie in Richtung SDV dienen."

Dipti Vachani, Senior Vice President und General Manager, Automotive Line of Business bei Arm, kommentiert: "SDVs sind nach wie vor eine der vielversprechendsten Gelegenheiten für Automobilhersteller, doch die Umsetzung dieser Vision erfordert innovative Ansätze, damit Softwareentwickler ihre Arbeit aufnehmen können, bevor physikalisches Silizium verfügbar ist. Unsere Partnerschaft mit PAS ist aus der aktiven Mitwirkung beider Unternehmen an SOAFEE hervorgegangen und baut auf dem gemeinsamen Ziel auf, die Fragmentierung der Branche durch Standardisierung zu überwinden. So können letztlich die Entwicklungszyklen für unsere Partner beschleunigt werden."

Hinweise:

*1: SOAFEE (Scalable Open Architecture For the Embedded Edge) ist eine Initiative, die die Automobil- und Softwareindustrie zusammenführt, um das KI-gestützte, softwaredefinierte Fahrzeug zu entwickeln: www.soafee.io

Android ist ein Handelszeichen von Google Inc.

Linux ist ein Handelszeichen im Besitz von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Über Panasonic Automotive Systems Co, Ltd.

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. wurde am 1. April 2022 im Rahmen des Unternehmenssystems der Panasonic Group als Unternehmen mit Zuständigkeit für das Automobilgeschäft gegründet. Wir sind ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in 22 Ländern und Regionen, beschäftigen 30.000 Mitarbeitende und erzielen einen Umsatz von etwa 1.491,9 Milliarden Yen (Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023). Als Tier-1-Unternehmen liefern wir die fortschrittlichen und einzigartigen Technologien von Panasonic wie Infotainment-Systeme an Automobilhersteller in Japan und weltweit und fördern so die Entwicklung komfortabler, sicherer Fahrzeuge. Unsere Vision ist es, ein "Joy in Motion"-Ingenieursunternehmen zu sein. Wir haben uns dem Ziel verpflichtet, die Erwartungen unserer Kunden rund um den Globus durch Technologien zu erfüllen, die dem Menschen zur Seite stehen. Um mehr über unser Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie: https://automotive.panasonic.com/en.

Über Arm

Arm ist die branchenweit leistungsstärkste und energieeffizienteste Computing-Plattform mit einer beispiellosen Skalierbarkeit, die hundert Prozent der vernetzten Weltbevölkerung erreicht. Um die enorme Nachfrage nach Rechenleistung zu bedienen, liefert Arm hochmoderne Lösungen, die den führenden Technologieunternehmen der Welt helfen, völlig neue Erlebnisse und KI-Fähigkeiten zu entfesseln. Im Schulterschluss mit dem weltweit größten Ökosystem für Computer und 20 Millionen Softwareentwicklern gestalten wir die Zukunft der KI auf Arm.

Alle Informationen werden in der vorliegenden Form und ohne Gewährleistungen oder Zusicherungen bereitgestellt. Dieses Dokument darf frei, mit Quellenangabe und in unveränderter Form weitergegeben werden. Arm ist eine eingetragene Marke von Arm Limited (oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen). Alle Marken oder Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 1995-2024 Arm Limited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

