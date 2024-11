Sieben neue Bereiche und ein firmeneigenes Tool zur Mitarbeiterbeurteilung helfen Kunden, die betriebliche Exzellenz zu stärken, menschliche Fehler zu minimieren und die Fähigkeiten der Belegschaft zu verbessern

Das Uptime Institute gab heute sein neu verbessertes, marktführendes und weltweit anerkanntes Management Operations (M&O) Gütesiegel bekannt. Die umfangreichen Verbesserungen werden es den Kunden erleichtern, die steigenden Anforderungen an ihre Rechenzentren zu erfüllen, die Komplexität der Rechenzentrumsinfrastruktur effizienter und effektiver zu bewältigen und das Betriebsrisiko zu reduzieren, indem sie Schwachstellen in kritischen Einrichtungen genauer identifizieren und beheben können. Teilnehmer am neuen Uptime M&O-Programm erhalten ein umfassendes Betriebsrisikoprofil und umsetzbare Schritte, die die Standardisierung der Organisation an einem Standort oder im gesamten Rechenzentrumsportfolio vorantreiben und die kontinuierliche Verbesserung betonen, um den sich ständig weiterentwickelnden Risiken in allen Rechenzentrumsabläufen besser begegnen zu können.

Das M&O-Programm "Stamp of Approval" umfasst eine ganzheitliche Bewertung der Personal- und Organisationspraktiken, der Wartungs- und Betriebsaktivitäten sowie spezifische, "zweckmäßige" Management- und Planungsprotokolle, die in einem Rechenzentrumsportfolio oder innerhalb einer einzelnen Einrichtung eingesetzt werden können. Das M&O-Programm bietet einen Fahrplan zur Ausrichtung spezifischer Organisationsstrategien, um Kunden bei der Erreichung wichtiger Geschäftsziele für ihre digitale Infrastruktur zu unterstützen, wie z. B. Risikominderung, geringere Ausfallzeiten und verbesserte betriebliche Effizienz.

Auf dem heutigen Markt müssen Programme und Verfahren für den Betrieb von Rechenzentren flexibel und anpassungsfähig sein, um einer Vielzahl von Herausforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören Probleme in der Lieferkette und personelle Herausforderungen, neue Branchen- und Regierungsvorschriften und ein zunehmender Fokus auf umfassende Cyber- und physische Sicherheit. Noch anspruchsvoller ist die Notwendigkeit, den Betrieb von Rechenzentren weiterzuentwickeln, um den noch unklaren, aber schnell wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, die mit der Integration und Unterstützung neuer Technologien wie KI, der Einführung von Flüssigkeitskühlung und der zunehmenden Leistungsdichte von Racks verbunden sind und die sich auf die Art und Weise auswirken, wie Rechenzentren betrieben werden können und sollten. Betriebsteams müssen darauf vorbereitet sein, sich beschleunigende Veränderungen zu antizipieren und darauf zu reagieren, und der neue M&O-Gütesiegel bietet den umfassenden Rahmen, um die ständig wachsende Zahl von Herausforderungen und Risiken für kritische Einrichtungen zu bewältigen.

"In diesem komplexeren und anspruchsvolleren Umfeld ist ein effizienter und effektiver Rechenzentrumsbetrieb wichtiger denn je", so Christopher Brown, Chief Technical Officer des Uptime Institute. "Um eine nachhaltige betriebliche Ausfallsicherheit zu erreichen, ist ein umfassender Ansatz erforderlich, der sowohl differenziert als auch vollständig ist, um potenzielle Schwachstellen, Schwachstellen und Betriebsrisiken von Rechenzentren zu identifizieren. Der neue M&O-Gütesiegel berücksichtigt sowohl aktuelle als auch sich entwickelnde Entwicklungen in allen digitalen Infrastrukturportfolios mit unterschiedlichen Bereitstellungen, ob Enterprise, HPC, Cloud oder Colocation."

Das neue Uptime M&O-Programm umfasst die Bewertung von zwei grundlegenden Aspekten: der Betriebsleistung von Rechenzentren und der Personalausstattung von Rechenzentren. In jedem Bereich werden bewährte Uptime-Protokolle eingesetzt, um Risiken auf und über mehrere Ebenen hinweg zu identifizieren und das identifizierte Risiko auf verschiedenen klaren Wegen zu beheben.

Der M&O-Gütesiegel bewertet den Betrieb von Rechenzentren mit dem Schwerpunkt auf kontinuierlicher Verbesserung in sieben wichtigen Betriebssegmenten: Personalmanagement, Wartung, Facility Management und -optimierung, Gesundheit, Sicherheit und Schutz, Notfallvorsorge und -reaktion, Planung, Koordination und allgemeines Qualitätsmanagement.

Das Humankapitalmanagement ist für eine verbesserte betriebliche Widerstandsfähigkeit unerlässlich. Die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten sind für jeden Teil des Lebenszyklus eines Rechenzentrums von entscheidender Bedeutung, von der Planung bis zum Entwurf und vom Bau bis zum Betrieb, um Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Uptime-Resiliency-Umfrage 2024 zeigt, dass 66-80 der Ausfälle immer noch durch menschliches Versagen verursacht werden, wobei ein Hauptfaktor darin besteht, dass Einzelpersonen sich nicht an die Verfahren halten. Die fortlaufende Bewertung der spezifischen Risiken des menschlichen Faktors an einem bestimmten Standort und über einen Portfolio-Betrieb hinweg ist nach wie vor der wirksamste Hebel, den Organisationen nutzen können, um Wissens- oder Vertrauenslücken zu erkennen und zu beheben, die zu falsch angewandtem Wissen, Nachlässigkeiten und Fehlern am Arbeitsplatz in einem Rechenzentrum führen können.

Im erweiterten M&O-Programm profitieren die Mitarbeiter des Betriebs vom Zugang zu Uptimes firmeneigenem Competency Confidence Assessment Modeling (CCAM®). Die CCAM-Ergebnisse zeigen Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Mitarbeiter auf, sei es zum Zeitpunkt der Einstellung, der Einarbeitung oder auf fortlaufender Basis. Manager können nun Risiken, die mit bestimmten Personen verbunden sind, schnell erkennen und diese durch die Bereitstellung eines maßgeschneiderten Fahrplans für Präzisionsschulungen mindern. M&O mit CCAM® bietet eine vollständige, standardisierte und weltweit anerkannte Bewertung, die es den Betriebsteams von Rechenzentren ermöglicht, ihre beste Leistung zu erbringen. Es stellt sicher, dass versteckte Ineffizienzen, Lücken in den Fähigkeiten oder im Verständnis und die damit verbundenen Risiken keine Auswirkungen auf die Organisation haben.

Rechenzentren sind ein immer komplexeres und dynamischeres System aktiver Komponenten, die absolut auf qualifiziertes und gut ausgebildetes Personal angewiesen sind, um alle Komponenten am Laufen zu halten. Während Betriebsaufgaben allzu oft nur als ein Bündel verschiedener taktischer Bemühungen und Teams nur als eine Ansammlung von Einzelpersonen betrachtet werden, ist die Sicherstellung der Gesamteffektivität bei der Verbesserung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit die einzige strategische Investition, die zum Schutz eines digitalisierten Unternehmens getätigt werden kann. Wenn der Faktor Mensch nicht als ständige Priorität erkannt und behandelt wird, kann dies die gesamte Strategie eines Unternehmens zur Bereitstellung digitaler Unternehmensdienstleistungen zum Scheitern bringen.

Unter Verwendung der Prinzipien des weltweit anerkannten Tier-Standards für betriebliche Nachhaltigkeit hat das Uptime Institute bereits über 1.000 Rechenzentrumsbetriebsprogramme weltweit bewertet und Organisationen dabei unterstützt, die Effektivität ihres Managements kritischer Einrichtungen und die Betriebspraktiken ihrer bestehenden Rechenzentren unabhängig zu validieren. Das neue M&O-Programm stellt sicher, dass Organisationen heute wettbewerbsfähig bleiben und sich zuverlässig auf die wachsenden Herausforderungen vorbereiten können, mit denen alle Rechenzentren und digitale Infrastrukturen weltweit konfrontiert sind.

Erfahren Sie mehr:

Melden Sie sich für das Webinar The Importance of Prioritizing Operational Resiliency and Highly Evolved Data Center Infrastructure ("Die Bedeutung der Priorisierung von Betriebsstabilität und hochentwickelter Rechenzentrumsinfrastruktur") an, in dem es darum geht, wie ein zuverlässiger, sicherer und effektiver Rechenzentrumsbetrieb unterstützt werden kann. Das Webinar findet am 14. November um 9:00 Uhr PST (9:00 Uhr PST, 12:00 Uhr EST und 17:00 Uhr GMT) statt.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die globale Autorität für digitale Infrastruktur. Mit über 3.500 Auszeichnungen in über 118 Ländern weltweit und über 1.100 derzeit aktiven Projekten in über 80 Ländern hat Uptime Zehntausenden von Unternehmen dabei geholfen, kritische IT-Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Ressourcen und Effizienz zu verwalten.

Seit über 30 Jahren setzt das Unternehmen branchenführende Maßstäbe für die Leistung, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Rechenzentren, die den Kunden die Gewissheit geben, dass ihre digitale Infrastruktur unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen auf einem Niveau arbeiten kann, das ihren individuellen Geschäftsanforderungen entspricht. Der Tier-Standard von Uptime ist der vertrauenswürdigste und am weitesten verbreitete globale Standard der IT-Branche für die Planung, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zu den Angeboten gehören der Tier-Standard und die Zertifizierungen des Unternehmens, Management- und Betriebsprüfungen und -bewertungen, einschließlich der SCIRA-FSI-Risikobewertung für den Finanzsektor, die Nachhaltigkeitsbewertung und eine breite Palette zusätzlicher Angebote in den Bereichen Risikomanagement, Leistung, Verfügbarkeit und verwandte Bereiche. Die Schulungsprogramme von Uptime Education wurden von über 90.000 Rechenzentrumsexperten erfolgreich abgeschlossen, darunter die viel gepriesenen ATD (Accredited Tier Designer) und AOS (Accredited Operations Specialist). In jüngerer Zeit wurde der Lehrplan von Uptime Education durch die Übernahme von CNet Training, Ltd. 2023 erweitert.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, mit Hauptbüros in London, Sao Paulo, Dubai, Riad, Singapur und Taipeh, Madrid und Vollzeit-Uptime-Fachleuten in über 34 Ländern auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uptimeinstitute.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107798273/de/

Contacts:

Brenda South

206-706-4647

bsouth@uptimeinstitute.com