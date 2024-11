Cabbacis (OTCQB: CABI), ein in den USA staatlich lizenzierter Hersteller von Tabakprodukten und ein Pflanzenbiotechnologieunternehmen, das sich auf Produkte zur Schadensminderung bei Tabak spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für die Notierung am OTCQB zugelassen wurden. Die Aktien werden unter dem Symbol CABI gehandelt.

Der OTCQB ist eine Handelsplattform, die von der OTC Markets Group betrieben wird, und der OTCQB Venture Market ist für Unternehmen in der Gründungs- und Entwicklungsphase gedacht. Die OTC Markets Group betreibt Finanzmärkte für mehr als 12.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere.

Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und seine Investoren. Joseph Pandolfino, CEO des Unternehmens, bekräftigte: "Der Handel am OTCQB soll den Aktionären und potenziellen Investoren von Cabbacis mehr Liquidität und Transparenz bieten. Wir glauben auch, dass die OTC-Markets-Plattform dem Unternehmen den Zugang zu einer größeren Reichweite potenzieller Investoren und anderer interessierter Stakeholder erleichtern wird."

Über Cabbacis

Cabbacis hat sich der Entwicklung und Vermarktung von Zigaretten und Vaping-Kapseln mit reduziertem Nikotingehalt verschrieben. Beide in der Entwicklung befindlichen Produktarten bestehen überwiegend aus Tabak und enthalten Hanf. Das Unternehmen ist bereit, auch nikotinreduzierte Tabakzigaretten und kleine Zigarren ohne Hanf auf den Markt zu bringen.

Nikotinreduzierte Zigaretten ohne Hanf wurden in Dutzenden unabhängiger Studien untersucht und enthalten etwa 95 Prozent weniger Nikotin als herkömmliche Zigaretten. Die Ergebnisse zeigen, wie in Donny and White 2022 besprochen, dass die Probanden weniger Zigaretten pro Tag rauchten, ihre Nikotinabhängigkeit und -belastung reduzierten, ihre Entwöhnungsversuche verdoppelten und/oder die Anzahl ihrer rauchfreien Tage erhöhten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Zugabe von Hanfblüten zu nikotinreduzierten Zigaretten die sensorischen Eigenschaften verbessert und aufgrund des Vorhandenseins von Nicht-THC-Cannabinoiden möglicherweise auch die Wirksamkeit erhöht.

Das weltweite Patentportfolio von Cabbacis LLC umfasst 32 erteilte Patente und verschiedene anhängige Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Indien, Japan, Indonesien, Russland, Südkorea, Kanada, Australien, Neuseeland, Mexiko, Brasilien und anderen Ländern wo etwa zwei Drittel der Raucher weltweit leben. Cabbacis hält 6 US-Patente. Cabbacis LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cabbacis Inc.

Weitere Informationen über Cabbacis finden Sie unter www.cabbacis.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107263192/de/

