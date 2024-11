Der Aktienkurs von Tesla erlebte einen bemerkenswerten Aufschwung und stieg um fast 15% auf 288,53 US-Dollar. Dieser Anstieg folgt zwei bedeutenden Ereignissen: dem Wahlsieg Donald Trumps und der Bekanntgabe beeindruckender Produktionszahlen. Der Elektroautohersteller feierte kürzlich die Produktion seines sieben millionsten Fahrzeugs und steigerte die Produktion im dritten Quartal um 9% auf etwa 470.000 Einheiten. Zusätzlich plant das Unternehmen, die Gehälter um 4% zu erhöhen und 500 befristete Stellen in unbefristete umzuwandeln. Marktexperten erwarten, dass der Autobauer von der neuen politischen Landschaft profitieren könnte, insbesondere durch mögliche Steuersenkungen und vereinfachte Akquisitionsbedingungen.

Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Trotz möglicher Marktschwankungen prognostizieren Analysten einen Gewinn pro Aktie von 2,41 US-Dollar für das Gesamtjahr. Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomes Fahren könnten die Marktposition des Unternehmens weiter stärken. Die Entwicklung von Robotaxis könnte Teslas Stellung in der Branche zusätzlich festigen. Diese positiven Aussichten spiegeln sich in der aktuellen Kursentwicklung wider und unterstreichen das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Elektroautopioniers.

