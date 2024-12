Köln (ots) -- Batterieelektrische Variante erweitert die Palette des erfolgreichen Crossovers- Extrem sparsam mit 13,1 kWh/100 km; bis zu 376 Kilometer WLTP-Reichweite; Batterie kann in nur 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden- Weiterentwickeltes Karosseriedesign; neues volldigitales Interieur; extra viel Stauraum mit neuer GigaBoxFord präsentiert den neuen batterieelektrischen Puma Gen-E, der ab sofort für eine monatliche Leasingrate ab 299 Euro (1) oder einem Einstiegspreis von 36.900 Euro bestellt werden kann. Das in Europa bestverkaufte Modell der Marke (2) erhält damit eine emissionsfreie Variante. Ford produziert den Puma Gen-E in Europa und der modernste Elektromotor stammt aus der konzerneigenen Produktion im britischen Halewood. Der neue Elektroantrieb unterstreicht das bekannt hohe Fahrvergnügen des Puma. Ford entwickelt auch das markante Karosseriedesign weiter, das den Puma zum Bestseller in der europäischen Produktpalette gemacht hat.Die neue elektrische Fahrzeugarchitektur ermöglicht einen hocheffizienten Betrieb, wie der außergewöhnlich geringe Energiebedarf von 13,1 kWh/100 km eindrucksvoll unterstreicht. Mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 376 Kilometern eignet sich der Puma Gen-E auch für längere Strecken. Bei reinen Stadtfahrten kann eine Batteriefüllung bis zu 523 Kilometer realisieren. An einer Gleichstrom-Schnellladesäule (DC) lädt die Antriebsbatterie in nur 23 Minuten (3) von zehn auf 80 Prozent ihre Kapazität auf. Schon ein Ladevorgang von zehn Minuten (3) genügt, um Energie für weitere 124 Kilometer Reichweite an Bord zu holen. Bei Bedarf setzt der Puma Gen-E seine Power in ein Beschleunigungsvermögen um, das dem des Puma ST nahekommt: Er benötigt nur 8,0 Sekunden für den Sprint von null auf 100 km/h und fährt sich dank der direkten Lenkung ebenso agil und unterhaltsam.Starke Fahrleistungen und eine hohe Effizienz bilden eine Seite der Medaille, doch der kompakte elektrische Antriebsstrang verhilft dem populären Crossover auch zu noch mehr Gepäckraumvolumen. Die schon bekannte innovative MegaBox im Kofferraum wächst zur neuen GigaBox, das Kofferraumvolumen legt dadurch auf 523 Liter (4) bei aufrechter Rücksitzbank zu - mehr als manch größere SUV-Modelle zu bieten haben. Ein 43 Liter (4) großer "Frunk" unter der Fronthaube schafft zusätzlichen Stauraum, wo ansonsten der Zylindermotor sitzt. Er eignet sich ideal für das Ladekabel und die abnehmbare Anhängerkupplung, wenn der hintere Gepäckraum bereits gefüllt ist.Das Exterieurdesign übernimmt die Anmutung der konventionell angetriebenen Puma-Varianten mit Ford EcoBoost-Benzinmotoren, den einzigartigen Auftritt hat Ford aber in Details verfeinert. Statt eines klassischen Kühlergrills verfügt der Puma Gen-E über eine geschlossene Front, die ihm einen modernen Gesichtsausdruck verleiht und Ähnlichkeiten mit dem Ford Mustang Mach-E aufweist. Ein neuer sportlicher Heckspoiler und aerodynamisch gestaltete Leichtmetallräder geben weitere optische Hinweise auf den vollelektrischen Antrieb - und steigern gleichzeitig die aerodynamische Effizienz, die sich in niedrigerem Stromverbrauch und höherer Reichweite niederschlägt.Im Interieur setzt sich das moderne Erscheinungsbild auch durch die beiden hochauflösenden Bildschirme fort. Sie überzeugen durch ihre ausgesprochen ergonomische Platzierung. Die jüngste Generation des Ford SYNC 4 Infotainmentsystems verfügt über Cloud-basierte Navigation (5). Smartphones lassen sich via Apple CarPlay und Android Auto (6) kabellos koppeln. Mit Alexa Built-in (7) steht Puma Gen-E-Fahrern ein digitales Assistenz-System mit Sprachsteuerung zur Seite.Die neue, erhöhte Mittelkonsole bietet viel praktischen Stauraum für die kleinen Dinge des täglichen Bedarfs sowie eine induktive Ladestation (8) für kompatible Smartphones. Die in Längsrichtung verschiebbare Armstütze verbessert nochmals den Sitzkomfort.Der vereinfachte, elektronisch gesteuerte Gangwahlhebel des Puma Gen-E findet unmittelbar hinter dem Lenkrad Platz. Er lässt sich mit den Fingerspitzen bedienen und macht das Einlegen der jeweiligen Fahrstufe so einfach wie das Betätigen des Blinkers. Das in vier Rekuperationsstufen einstellbare One-Pedal-Fahren erleichtert das Dahingleiten vor allem im Stadtverkehr zusätzlich.Die optional erhältliche Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop & Go-Funktion sowie Fahrspur-Pilot (9) beschleunigt und bremst den Puma Gen-E so sanft, dass es sich vollkommen natürlich anfühlt. Der vorausschauende Geschwindigkeitsassistent passt das Tempo beispielsweise vor Kurven oder Kreisverkehren sowie an Autobahn-Auf- und -Abfahrten rechtzeitig an. Im Stadtverkehr kommt die optionale 360-Grad-Kamera dem Fahrer zugute: Sie zeigt die Umgebung aus der Vogelperspektive an, was unter anderem das Manövrieren in engen Parkhäusern erleichtert.Im Puma Gen-E Premium erhellen Frontscheinwerfer mit Dynamischer Matrix-LED-Technologie die Straße. Sie weisen zudem das vorausschauende Kurvenlicht auf, das mehr Licht dorthin leitet, wo es am nötigsten ist. Dabei passt das System das Lichtmuster optimal für die jeweils beste Sicht an - sei es in der Stadt oder auf einer unbeleuchteten Autobahn."Der Puma schreibt eine Erfolgsgeschichte: Unsere Kunden lieben sein sportliches Design und seine dynamischen Fahreigenschaften ebenso wie seine einzigartige Praktikabilität und den größten Kofferraum seiner Klasse", betont Jon Williams, Geschäftsführer von Ford Blue und Model e in Europa. "Mit dem Puma Gen-E stellen wir jetzt den bisher besten Puma vor. Er verspricht noch mehr Fahrspaß - und kombiniert dies mit einem energieeffizienten Elektroantriebsstrang. Dank der neuen, nochmals größeren GigaBox glänzt der Puma zudem mit einem herausragenden Gepäckraumangebot."__________Energieverbrauch (kombiniert) / CO2-Emissionen (kombiniert): Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.Weitere Angaben finden Sie hier: www.ford.de/energie1. Ein km-Leasing-Angebot der Ford Bank GmbH, Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln, für Privatkunden. Gilt für noch nicht zugelassene, berechtigte Ford Neufahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Leasingvertrages. Zum Beispiel der neue Ford Puma Gen-E, Gen-E, FWD Elektromotor mit 124 kW (168 PS), bei 48 Monaten Laufzeit und 40.000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten, Leasing-Sonderzahlung EUR 3.000,-, voraussichtlicher Gesamtbetrag EUR 17.352,- (Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten). Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,061EUR/km, Minderkilometer 0,037EUR/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei). Im Angebot sind alle verfügbaren Aktionen bereits berücksichtigt. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.2) Quelle: interne Vertriebszahlen von Ford.3) Die Ladezeit basiert auf technischen Computersimulationen des Herstellers bei einer Ladeleistung von mindestens 100 kW. Die Ergebnisse können je nach Spitzenladezeit und Ladezustand der Batterie variieren. Die Ladezeit verringert sich mit zunehmendem Füllstand der Batterie.4) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt.5) Verbundene Dienste und Funktionen hängen von der Netzverfügbarkeit und dem kompatiblen Tarif ab. 5G steht nicht überall zur Verfügung. Sich entwickelnde Technologien, Mobilfunknetze oder Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Der Connected Service schließt den Wi-Fi-Hotspot aus. Verfügbarer Wi-Fi-Hotspot erfordert ein separates Abonnement.6) Apple CarPlay ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.; Android und Android Auto sind eingetragene Warenzeichen von Google Inc. SYNC kontrolliert keine Produkte von Drittanbietern während der Nutzung. Drittanbieter sind allein für ihre jeweilige Funktionalität verantwortlich.7) Um Alexa Built-in zu nutzen, müssen Fahrer FordPass Connect in ihrem Fahrzeug über die FordPass Smartphone-App oder die Fahrzeugeinstellungen aktivieren. Für den Zugriff auf Alexa sind ein Amazon-Konto, SYNC 4 oder SYNC 4A, FordPass Connect und ein kostenloser Connected Service erforderlich, der über die FordPass-App aktiviert wird (Einzelheiten siehe FordPass-Bedingungen). Es können zusätzliche Produkte und Einstellungen erforderlich sein. Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos und Marken sind urheberrechtlich von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften geschützt.8) Das drahtlose Qi-Laden ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel.9) Fahrspur-Pilot beinhaltet nicht das automatische Lenken des Fahrzeugs.__________Über Ford Motor CompanyDie Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten und jedem Menschen Zugang zu Mobilität zu bieten. Der Ford+ Zukunftsplan des Unternehmens konzentriert sich auf vorhandene Stärken des Unternehmens und den Ausbau des Kundennetzes. Ford entwickelt und produziert Lkw, Vans, SUV und Pkw sowie zugehörige Dienstleistungen. 