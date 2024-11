Frontgrade Gaisler, ein führender Anbieter für strahlungsfeste Mikroprozessoren für Weltraumanwendungen, hat eine zusätzliche Screening-Option für seinen GR740 Quad-Core-Mikroprozessor auf den Markt gebracht. Diese neue optimierte Screening-Option bietet eine ideale Balance für New-Space- und groß angelegte Satellitenkonstellationsmissionen, bei denen Kosten und Strahlungssicherheit kritische Faktoren sind.

Die erweiterten Screening-Optionen des GR740 kommen der Marktnachfrage nach flexiblen und kosteneffizienten Lösungen für New Space und umfangreiche Satelliten-Einsätze nach. Für die Missionsplanung steht nun ein bewährter Mikroprozessor zur Verfügung, der für kostensensible Anwendungen mit hohem Volumen für den Low-Earth Orbit (LEO) geeignet ist, ohne dass dies auf Kosten der Zuverlässigkeit geht.

Der GR740 erreicht die höchste Technologiereifegradstufe 9 (Technology Readiness Level, TRL-9) und bietet eine flugerprobte Leistung, auf die man sich bei verschiedenen Missionsprofilen verlassen kann. Er ist in einem platzsparenden Paket erhältlich, das eine Skalierbarkeit auf höherwertige Angebote für anspruchsvollere Umlaufbahnen und Missionen ermöglicht.

"Jeder unserer Mikroprozessoren im GR740-Portfolio von Frontgrade bietet, zusätzlich zu unserem SWaP-C-armen Kunststoff GR740, dieselbe Strahlungsbeständigkeit und Fehlertoleranz", so Sandi Habinc, General Manager von Frontgrade Gaisler. "Mit unseren GR740-Angeboten sind unsere Kunden in der Lage, Flugsoftware ohne kostspielige Software-Minderungstechniken zu entwickeln, die bei der Verwendung von COTS-Teilen erforderlich wären. So lassen sich die Gesamtbetriebskosten erheblich senken."

Die neue Screening-Option beinhaltet einen für die ECSS-ST-Q-60-13C Klasse 2 optimierten Screening-Ablauf mit dem GR740-Kunststoffgehäuse, das speziell auf New-Space- und Satellitenkonstellationen (NASA-Missionen der Klasse C/D und ESA-Missionen der Klasse III) zugeschnitten ist. Der neue GR740-Mikroprozessor aus Kunststoff von Frontgrade deckt den industriellen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C mit einer verkürzten Einbrennzeit von 48 Stunden und ohne Temperaturwechsel ab.

Diese neueste Entwicklung erweitert das bestehende GR740-Angebot von Frontgrade in QML-V- und QML-Q-qualifizierten Keramikgehäusen (GR740-MSV-CG/LG625, GR740-MSQ-CG/LG625, für NASA-Missionen der Klassen A/B und ESA-Missionen der Klassen I/ II) und in einem nach ECSS-Q-ST-60-13C Klasse 2 qualifizierten Kunststoffgehäuse (GR740-AS-PBGA625, für NASA-Missionen der Klasse B/C und ESA-Missionen der Klasse II). Der Mikroprozessor ist somit eine vielseitige und äußerst zuverlässige Lösung für jedes Missionsprofil.

Über Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler ist ein führender Anbieter von strahlengeschützten Mikroprozessoren und IP-Cores für kritische Anwendungen, insbesondere in der Raumfahrtindustrie. Die Prozessoren des Unternehmens sind für ihre Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Strahlungstoleranz bekannt und eignen sich daher ideal für alle Raumfahrtmissionen und andere Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit.

Über Frontgrade

Frontgrade Technologies ist der führende Anbieter hochzuverlässiger und strahlungssicherer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt, Nachrichtendienste, Handel und Zivilwesen. Das Produktportfolio des Unternehmens wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und umfasst eine komplementäre und integrierte Reihe von auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmten Elektronikprodukten, die von Radiofrequenzsystemen (RF) und Mikroelektronik bis hin zu Bewegungssteuerungs- und Stromversorgungslösungen reichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter frontgrade.com.

