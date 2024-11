Mit dem Sieg von Donald Trump geraten fossile Brennstoffe wieder in den Fokus. Der Republikaner ist dafür bekannt, dass er vom "Klimawandel" und auch von GreenTech nicht viel hält. Gleichzeitig möchte er das industrielle Potenzial der Vereinigten Staaten abermals stärken und die Energiepreise um 50 % senken. Somit dürfte der politische Kurs gerade die Unternehmen unterstützen, welche eine kostengünstige Energieversorgung Nordamerikas im Fokus haben. Der kanadische Öl- und Gasförderer Saturn Oil sprintet von Förderrekord zu Förderrekord, wie auch im letzten Quartal. Kanada ist überigens eines der Länder, welches die deutsche Gaslücke seit dem Wegfall Russlands mit künftigen LNG-Lieferungen schließen wird. Saturn Oil hat in den letzten Monaten einen Unternehmenswert von 1,2 Mrd. CAD erreicht und spielt mittlerweile in einer anderen Liga. Auch das Q3-Update verspricht weiteres Wachstum.

