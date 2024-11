Trump im Amt, Ampel Geschichte. Der Mittwoch brachte einige politische Paukenschläge mit sich. Doch nach einem kleinen Dämpfer am Tag zuvor zeigten sich DAX und Co am Donnerstag wenig beeindruckt von den politischen Turbulenzen. Die Frage, die sich viele Anleger jetzt stellen: Wo lohnt sich der Einstieg, nachdem sich der Rauch verzogen hat? In der neuen Ausgabe (46/24) wirft DER AKTIONÄR einen genauen Blick auf deutsche Top-Aktien wie Adidas, Hugo Boss und Co. Auch wenn es in vielen wichtigen Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...