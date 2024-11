DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAHN - Die Deutsche Bahn will in den chronisch überlasteten Bahnknoten wie Köln den Regionalverkehr ausdünnen, um die Betriebsqualität und die Pünktlichkeit zu verbessern. Es sollen Gespräche mit den Aufgabenträgern und den Verkehrsverbünden geführt werden, welche Züge wegfallen sollen. "Der Fernverkehr nutzt nur 15 Prozent aller Trassen, die zur Verfügung stehen. Es ist der Regionalverkehr, der die Bahnknoten zufährt und verstopft", sagte Berthold Huber, DB-Vorstand für Infrastruktur. Man werde darüber reden müssen, ob beispielsweise Verstärkerzüge herausgenommen werden können, wenn sich dadurch der Betrieb stabilisieren und die Pünktlichkeit verbessern lasse. (Kölner Stadt-Anzeiger)

TOLL COLLECT - Der bundeseigene Lkw-Mautbetreiber Toll Collect hat E-Mails seines erweiterten Führungskreises durchsuchen lassen, um mögliche Whistleblower zu finden. Das geht aus einem internen Prüfbericht des Ombudsmanns von Toll Collect hervor. Ein Prüfbericht ging auch ins Bundesverkehrsministerium. Dort reagierte die Hausspitze genervt, wie der Spiegel erfuhr. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin, dass der Vorgang derzeit geprüft werde und es deswegen "noch keine inhaltliche Bewertung der E-Mail-Auswertung" gebe. (Spiegel)

MILLENNIUM MANAGEMENT - Blackrock befindet sich im Frühstadium von Gesprächen mit Millennium Management über eine strategische Partnerschaft, in deren Rahmen sich der weltgrößte Vermögensverwalter an einem der profitabelsten Hedgefonds beteiligen könnte, wie mit der Situation vertraute Personen berichten. Auch wenn die Beteiligung wahrscheinlich gering ausfallen wird, zeigt die potenzielle Verbindung, wie Blackrock versucht, in alternative Anlagen zu expandieren, und wie der 76-jährige Gründer von Millennium, Izzy Englander, sein Unternehmen weiter ausbaut und diversifiziert. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium und würden möglicherweise nicht zu einem Abschluss führen, hieß es. Sollte der Verkauf einer Kapitalbeteiligung an Blackrock zustande kommen, wäre dies das erste Mal in der 35-jährigen Geschichte von Millennium, dass Englander eine externe Investition zulässt. (Financial Times)

