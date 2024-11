DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. "Unser operatives Geschäft läuft hervorragend, unsere Finanzen sind solide und die Portfoliobewertungen sind am Wendepunkt angekommen", sagte Unternehmenschef Lars von Lackum bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am Freitag. Für das kommende Jahr rechnet der LEG-Vorstand mit einer weiteren Steigerung des operativen Gewinns (AFFO). Erst im August hatte er das Jahresziel für das laufende Jahr erhöht. Dieses bestätigte das Management.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging hingegen in den drei Monaten bis Ende September um gut 27 Prozent auf 42,3 Millionen Euro zurück. Im Vorjahr hatte das Unternehmen unter anderem von dem Forward-Verkauf von grünem Strom profitiert.

Im laufenden Jahr strebt LEG beim AFFO einen Wert von 190 bis 210 Millionen Euro an. Für 2025 rechnet das Management mit einem operativen Ergebnis von 205 bis 225 Millionen Euro.

Derweil legte die Nettokaltmiete im dritten Quartal bis Ende September um 3,2 Prozent auf knapp 216 Millionen Euro zu. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche von 6,78 Euro pro Quadratmeter stiegen um 3,2 Prozent./mne/mis