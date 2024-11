NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Under Armour von 6 auf 8 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen belegten höhere Bruttomargen als vom Sportwarenhersteller und vom Markt avisiert, schrieb Analyst Matthew Boss am Donnerstagabend. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) habe positiv überrascht. Zudem habe Under Armour den Ausblick angehoben. Allerdings hinke das Unternehmen der Konkurrenz bei Produktinnovationen hinterher./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 21:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2024 / 21:12 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9043111072

© 2024 dpa-AFX-Analyser