Nvidia, der führende Hersteller von KI-Chips, erreicht einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Börsengeschichte. Ab dem 8. November wird das Unternehmen in den renommierten US-Aktienindex Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Diese Entscheidung spiegelt Nvidias rasanten Aufstieg wider, der durch den Boom der Künstlichen Intelligenz befeuert wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,3 Billionen Dollar hat Nvidia seinen Wert in den letzten zwei Jahren verzehnfacht und verdrängt damit den langjährigen Chip-Hersteller Intel aus dem Index.

Umstrukturierung des Dow Jones

Die Aufnahme Nvidias in den Dow Jones geht mit weiteren Änderungen einher. Neben dem KI-Spezialisten wird auch der Farb- und Lackhersteller Sherwin-Williams neu in den Index aufgenommen. Im Gegenzug müssen Intel und der Chemiekonzern Dow weichen. Diese Umstrukturierung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Technologiebranche und insbesondere des KI-Sektors für die US-Wirtschaft. Für Anleger bietet die Neuzusammensetzung des Index eine aktualisierte Abbildung der Marktdynamik und des technologischen Fortschritts.

Anzeige

Nvidia-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nvidia-Analyse vom 8. November liefert die Antwort:

Die neusten Nvidia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nvidia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...