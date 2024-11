NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Adyen mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell und die Schätzungen für den Zahlungsdienstleister am Donnerstagabend an die Quartalszahlen sowie die derzeitigen Markttrends an. Die Niederländer hätten ein robustes Umsatzwachstum mit einem nur geringen Kostenanstieg berichtet und könnten die Gewinnerwartungen für die zweite Jahreshälfte und das kommende Jahr übertreffen. Die hohe Bewertung und die Umstellung auf eine Quartalsberichterstattung machten die Aktie aber schwankungsanfällig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 00:15 / GMT





ISIN: NL0012969182

