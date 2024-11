Die Daimler Truck-Aktie (WKN: DTR0CK) zieht nach Zahlen kräftig an. Am Donnerstag stieg der Kurs zeitweise um mehr als +6% auf ein neues 5-Monats-Hoch bei 40,48 €, nachdem er zur Markteröffnung noch tiefer tendierte. Zum Handelsende leuchtete immer noch ein deutliches Plus von knapp +3% auf. Wie sind die Zahlen einzuschätzen und können sich Anleger auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung einstellen? Zahlen besser als erwartet Mit den vorgelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...