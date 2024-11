DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages Veterans Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkt gesenkt. An den Märkten war fest mit diesem Beschluss gerechnet worden. Der Beschluss fiel einstimmig und folgte auf eine erste Senkung um 50 Basispunkte im September. Sie bringt den Leitzins nun auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Die US-Notenbanker sind zuversichtlicher, dass die Inflation zum Ziel der Zentralbank zurückkehren wird, und sie glauben, dass die Zinssätze auch nach den jüngsten Senkungen noch so hoch sind, dass sie die Wirtschaftstätigkeit dämpfen. "Der Rat ist der Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen der Beschäftigungs- und Inflationsziele in etwa die Waage halten", hieß es im Statement der Fed. Man befinde sich nicht auf einem vorab festgelegten Kurs und Entscheidungen würden von Sitzung zu Sitzung getroffen. "Wir denken, dass die Geldpolitik auch mit der heutigen Senkung noch restriktiv ist", betonte Fed-Chef Powell. Er sagte jedoch auch: "Da wir uns neutralen Zinssätzen nähern, könnten langsamere Senkungen angemessen sein."

Mit Blick auf den Wahlsieg von Donald Trump sagte er, dass die Präsidentschafts- und Kongresswahl in nächster Zeit noch keinen Einfluss auf geldpolitische Entscheidungen haben werden. "Wir kennen weder den Zeitpunkt noch den Inhalt etwaiger politischer Änderungen. Und wir raten, spekulieren oder vermuten nicht", sagte Powell. Er fügte hinzu, er würde nicht zurücktreten, wenn er vom Präsidenten oder seinen Beratern darum gebeten würde. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Fragen nach Trumps Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Fed wehrte Powell ab.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

+ Dow-Jones-Index NEUAUFNAHME - Nvidia - Sherwin-Williams HERAUSNAHME - Dow Inc - Intel

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November PROGNOSE: 71,0 zuvor: 70,5

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.004,25 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.229,50 +0,0% Nikkei-225 39.475,45 +0,2% Hang-Seng-Index 20.823,43 -0,6% Kospi 2.561,15 -0,1% Shanghai-Composite 3.457,16 -0,4% S&P/ASX 200 8.295,10 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die exakt wie erwartet ausgefallene Zinssenkung der US-Notenbank sorgt für keinen erkennbaren Impuls, auch wenn es an en US-Börsen darauf teils deutlicher nach oben gegangen war. In Tokio bremst der zum Vortag festere Yen etwas, in Schanghain und in Hongkong kommt es nach Aufschlägen im frühen Handel und starken Vortagsgewinnen zu moderaten Gewinnmitnahmen. An den chinesischen Märkten wartet man zudem gespannt auf Einzelheiten eines erwarteten fiskalischen Maßnahmenprogramms zur Stützung der Konjunktur zum Ende des Treffens des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses im Laufe des Tages. In Tokio knicken Nissan Motor um 6,4 Prozent ein, nachdem der Autobauer einen Quartalsverlust berichtet und einen Restrukturierungsplan angekündigt hat. Im Sog verlieren Toyota 3,7 und Honda 2,9 Prozent. Gut kommen dagegen die im frühen Handelsverlauf berichteten Geschäftszahlen von Kawasaki Heavy an, der Kurs liegt gut 3 Prozent im Plus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.729,34 -0,0% -0,59 +16,0% S&P-500 5.973,10 +0,7% 44,06 +25,2% Nasdaq-Comp. 19.269,46 +1,5% 285,99 +28,4% Nasdaq-100 21.101,57 +1,5% 320,23 +25,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,125 Mrd 1,416 Mrd Gewinner 1.690 1.732 Verlierer 1.125 1.083 unverändert 47 46

Freundlich - Die Trump-Rally setzte sich mit neuen Rekordständen fort. Stützend wirkte bereits im Vorfeld, dass die US-Notenbank im späten Handelsverlauf wie erwartet lieferte und die Leitzinsen erneut senkte. Notenbankpräsident Jerome Powell betonte dabei, dass es keinen unmittelbaren Einfluss durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten gebe. Angesichts der Zinsentscheidung der Fed spielten die Konjunkturdaten des Tages keine Rolle. Qualcomm gaben leicht nach, gute Viertquartalszahlen und ein optimistischer Ausblick verpufften. Analysten warnten zudem vor heraufziehenden Risiken. Auch Arm schnitt besser ab als erwartet, der Kurs stieg um 4,1 Prozent. Lyft sprangen um 22,9 Prozent nach oben. Der Fahrdienstvermittler hatte Umsatz und Fahrgastzahlen kräftig gesteigert. Ein überzeugender Ausblick hievte Ralph Lauren um 6,6 Prozent nach oben. Moderna übertraf zwar die Erwartungen, Händler bemängelten jedoch die Verkäufe des RSV-Impfstoffs. Der Kurs gab um 2,9 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,20 -7,2 4,27 -22,2 5 Jahre 4,17 -10,4 4,28 17,3 7 Jahre 4,25 -10,9 4,36 27,9 10 Jahre 4,33 -10,1 4,43 45,1 30 Jahre 4,54 -7,1 4,61 56,8

Nach dem massiven Anstieg der Renditen am Vortag in Reaktion auf den Trump-Wahlsieg, kam es bei den Marktzinsen zu einer Gegenbewegung. Der Rentenmarkt habe damit auch auf die Fed-Zinssenkung reagiert, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:31 % YTD EUR/USD 1,0779 -0,2% 1,0804 1,0764 -2,4% EUR/JPY 164,55 -0,4% 165,25 165,61 +5,7% EUR/GBP 0,8310 -0,1% 0,8318 0,8318 -4,2% GBP/USD 1,2971 -0,1% 1,2989 1,2940 +1,9% USD/JPY 152,67 -0,2% 152,95 153,85 +8,3% USD/KRW 1.386,10 +0,1% 1.384,23 1.393,97 +6,8% USD/CNY 7,1490 +0,1% 7,1388 7,1555 +0,7% USD/CNH 7,1608 +0,2% 7,1482 7,1761 +2,0% USD/HKD 7,7711 +0,0% 7,7709 7,7723 -0,5% AUD/USD 0,6653 -0,4% 0,6677 0,6630 -2,3% NZD/USD 0,6009 -0,2% 0,6024 0,5993 -4,9% Bitcoin BTC/USD 76.022,70 +0,2% 75.906,00 74.906,95 +74,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam nach seiner Vortagesrally deutlich zurück, im Einklang mit den sinkenden Marktzinsen. Der Dollarindex sank um 0,7 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,75 72,36 -0,8% -0,61 +1,4% Brent/ICE 75,09 75,63 -0,7% -0,54 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölprieise stiegen leicht um ein halbes Prozent. Stützend wirkte der schwächere Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.688,74 2.708,84 -0,7% -20,10 +30,4% Silber (Spot) 31,58 32,04 -1,4% -0,46 +32,8% Platin (Spot) 989,20 998,05 -0,9% -8,85 -0,3% Kupfer-Future 4,38 4,43 -1,2% -0,05 +10,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+1,7%) machte Boden gut, nachdem er am Vortag vom sehr festen Dollar und den stark gestiegenen Marktzinsen deutlicher belastet worden war.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte lagen im September 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Ökonomen hatten einen Rückgang um 2,1 Prozent geschätzt.

JAPAN - Währungspolitik

Japans Finanzminister hat nach dem Wahlsieg von Donald Trump erneut verbal interveniert. "Wir beobachten die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt, einschließlich der spekulativen Bewegungen, mit äußerster Dringlichkeit", sagte Katsunobu Kato. Er versprach eine angemessene Reaktion auf übermäßige Bewegungen.

AIRBNB

Der Nettogewinn sackte im dritten Quartal auf 1,4 (Vorjahr: 4,4) Milliarden Dollar ab. Vor Jahresfrst hatte Airbnb einen einmaligen Steuervorteil von 2,7 Milliarden Dollar gebucht. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,13 Dollar. Analysten hatten mit 2,14 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg wie erwartet um 10 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal rechnet Airbnb mit einem Umsatz von 2,39 bis 2,44 Milliarden Dollar. "Wir sehen starke Nachfragetrends im vierten Quartal in den Kern- und den Expansionsmärkten", teilte das Unternehmen mit.

EXPEDIA

Der Nettogewinn kletterte im dritten Quartal auf 684 (Vorjahr: 305) Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 6,13 Dollar, Analysten hatten mit 6,05 Dollar gerechnet. Der Umsatz blieb mit 4,06 Milliarden Dollar - ein Anstieg um 3 Prozent - leicht hinter der Analystenprognose von 4,11 Milliarden zurück.

NEWS CORP

Der Umsatz des Unternehmens, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, ist im ersten Quartal um 3 Prozent auf 2,58 Milliarden Dollar gestiegen und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg auf 119 (Vorjahr: 30) Millionen Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten.

TSMC

hat im Oktober dank der boomenden Nachfrage nach KI-Chips einen Rekordumsatz erzielt. Der Umsatz des weltgrößten Auftragsfertigers für Chips stieg um 29 Prozent auf 314,24 Milliarden Neue Taiwan-Dollar (NTD), umgerechnet rund 9 Milliarden Euro, und überschritt damit erstmals die Marke von 300 Milliarden NTD.

November 08, 2024 01:49 ET (06:49 GMT)

