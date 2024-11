The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2024ISIN NameCH0257754561 TESSIN 14-24DE000DDA0L17 DZ BANK IS.A985DE000NLB2RA7 NORDLB FESTZINSANL.48/17DE000DK0EV49 DEKA IHS SERIE 7518DE000DJ9ALQ9 DZ BANK IS.A2643US05968LAM46 BANCOLOMBIA 20/25XS2079294091 EBRD 19/24 FLR MTNES0280907017 UNICAJA BCO 19/29 FLRXS2076775233 GREENL.G.I. 19/24 MTNUS06120TAA60 BK OF CHINA 14/24MTN REGSDE000DL19UH9 DT.BANK MTN 18/24US013051EH65 ALBERTA 19/24XS1716946717 AUCKLAND, COUNC. 17/24MTNXS1908221507 QIAGEN 18/24 CV