Gestern hat der Deutsche Aktienindex diejenigen Lügen gestraft, die nach dem Trump-Sieg bereits an den endgültigen Untergang der deutschen Unternehmenslandschaft geglaubt hatten. Doch dann kam das Ampel-Aus in Berlin dazwischen und plötzlich keimte Hoffnung auf, dass eine mögliche unionsgeführte Regierung nach Neuwahlen die aufgelaufenen Probleme schnell angehen und wieder für eine Wachstumsbelebung sorgen kann.

Mit dem Sprung von über 300 Punkten und damit komfortabel weg von der 19.000er Marke wurde auch die eingeleitete Trendwende in der vergangenen Woche wieder in Frage gestellt. Nimmt der DAX heute die 19.300 Zähler mit ins Wochenende, wäre das negative Signal schon wieder Geschichte und der Rutsch nach der US-Wahl eine typische Bärenfalle gewesen.

Die Sitzung der US-Notenbank verlief wie erwartet. Die Einflüsse von Donald Trump auf die Politik der Fed wird man erst im kommenden Jahr spüren. Es ist völlig unklar, welche Maßnahmen Trump umsetzen wird und in welcher Reihenfolge. Wie schon in Trumps erster Amtszeit wird die Fed nicht antizipieren, was politisch kommen könnte. Sie wird reagieren. Wegen der Gefahr, dass Zölle und Steuersenkungen inflationär wirken könnten, wird sie aber eher auf Sicht fahren und einen langsameren Kurs einschlagen. Ab Dezember ist daher nur noch bei jeder zweiten Sitzung mit einer kleinen Zinssenkung zu rechnen, nach der März-Sitzung dürfte Schluss sein.

Wegen Trump werden sich die Zinsen in den USA auf einem höheren Niveau einpendeln als bislang erwartet. Dass die Fed die Inflation auch nach der gestrigen Sitzung noch als "erhöht" einstuft, obwohl sie sich der Zielmarke von zwei Prozent angenähert hat, zeigt, dass die Notenbanker in Washington das Thema Preissteigerungen nach wie vor als Gefahr sehen. Schätzungen gehen davon aus, dass Trumps Zoll- und Steuersenkungspläne die Inflationsrate in den USA um 50 bis 75 Basispunkte erhöhen könnten. Kurz nach Beginn der Zinswende könnten wir also schon wieder an deren Ende angelangt sein.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.