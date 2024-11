Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten gab es gestern wenig Impulse, so die Analysten der Nord LB.Die Renditen hätten sich sowohl in Europa als auch in den USA in engen Bandbreiten bewegt.Die amerikanische Notenbank FED habe ihren Leitzins gestern Abend wie erwartet um 25bp auf 4,50% bis 4,75% gesenkt. ...

