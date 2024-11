Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Schweiz nimmt über eine Anleihe (ISIN CH0557779003/ WKN A3LY71) frisches Kapital in Höhe von 1,08 Millionen Schweizer Franken auf, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 0,875%, wobei die erste Zinszahlung für den 22.05.2025 vorgesehen sei. Die Laufzeit ende am 22.05.2047. Investoren müssten mindestens 1.000 Nominale anlegen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. Von S&P gebe es ein AAA-Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.11.2024) (08.11.2024/alc/n/a) ...

