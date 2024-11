Zug (ots) -Die Luxury Stone Installation GmbH, ein renommierter Meister-Fachbetrieb, ist Vorreiter in der exklusiven Verlegung von großformatigen Platten, Natursteinen, Marmor und Keramik sowie Belägen im Standardformat. Das Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz, hat sich durch ihre Erfahrung in der dritten Generation und ein kompromissloses Streben nach Perfektion einen herausragenden Ruf erarbeitet.Auch eine der bahnbrechenden Innovationen der Luxury Stone Installation GmbH ist ihre patentierte High-Tech Fuge, die speziell für großformatige und fugenlose Verlegungen entwickelt wurde. Ab einem Format von 60x60 cm wird der Untergrund fachgerecht entkoppelt, sodass ein Dehnfugen-egalisierender Untergrund für die anschließenden großformatigen Beläge entsteht, welcher die Anwendung der max. 1 mm breiten High-Tech Fuge ermöglicht.Diese innovative Fuge kombiniert höchste Ästhetik mit technischer Perfektion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fugen, die visuell oft Unruhe in den Raum bringen, schafft die High-Tech Fuge mit ihrer minimalen Breite, sowie ihrer farblichen und fugenlosen Optik eine ruhige und harmonische Flächenwirkung. Räume wirken dadurch größer, eleganter und wertiger. Siehe Referenzen der Luxury Stone Installation. Die High-Tech Fuge ist zudem farbstabil, passt sich dem Stein an und sie minimiert das Risiko von Verformungen oder Rissbildungen, welche bei herkömmlichen Fugen häufig auftreten. Dank dieser Innovation setzt die Luxury Stone Installation GmbH neue Maßstäbe in der Naturstein- und Plattenverlegung, sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeprojekte, sowie Hotels im Luxussegment.Was die Luxury Stone Installation GmbH auszeichnet, ist ihr kompromissloser Anspruch an höchste Präzision: Die Verleger werden kontinuierlich geschult, um millimetergenaue und perfekte Arbeit in jedem Detail zu gewährleisten.Mit ihren Showroom-Standorten ist das Unternehmen zudem als exklusiver Fachhandel für den Verkauf von hochwertigen Feinsteinzeug- / Keramik- und Natursteinbelägen aus einer Hand spezialisiert.Ihre Standorte:-Showroom Großraum München, am Starnberger See (mit über 2.500 qm Showroomflächen): Am Hohenrand 9, 82335 Berg-Showroom Düsseldorf (über 1.500 qm Showroomflächen): Osterather Str. 6i, 41460 NeussEin weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte ist die Eröffnung eines neuen Showrooms im Großraum Zürich ab 2025.Luxury Stone Installation GmbH steht für handwerkliche Exzellenz, Innovationskraft und kompromisslose Qualität. Das Unternehmen kombiniert traditionelle Handwerkskunst mit modernster Technik, um Projekte zu realisieren, die höchsten internationalen Standards entsprechen. Ob exklusive Wohnhäuser, luxuriöse Gewerbeflächen oder große Sanierungsprojekte - die Luxury Stone Installation GmbH ist der ideale Partner für private Bauherren, Architekten und Bauträger, die das Besondere suchen.Website: https://www.luxury-stone-installation.ch/E-Mail: info@luxury-stone-installation.chVerwaltung:Luxury Stone Installation GmbHBaarerstrasse 43, 6300 ZugPressekontakt:Journalist Matthias RinnerTel.: +41 41 510 88 45Original-Content von: Luxury Stone Installation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100519/100925630