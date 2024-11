Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 08.11.2024

Kursziel: EUR 74,20 (bislang: EUR 73,10) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

EBITDA-Marge verbessert sich um knapp 450 Basispunkte



Die Neunmonatszahlen 2024 lagen ertragsseitig durchweg über unseren Erwartungen und dem Consensus. Dies führt zu einer leichten Anhebung unseres aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleiteten Kursziels, für das wir nun EUR 74,20 (bislang: EUR 73,10) je Aktie ermitteln. Angesichts eines ohne die Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 34,4% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.

Bei einem Umsatzanstieg um 4,4% auf EUR 415,2 Mio. (Vj.: EUR 397,9 Mio.) konnten nach neun Monaten 2024 alle Ertragskennzahlen zum Teil signifikant gesteigert werden. So verbesserte sich das EBITDA auf EUR 76,8 Mio. (+36,4% YoY), bezogen auf die Gesamtleistung erhöhte sich die EBITDA-Marge im Jahresvergleich um knapp 450 Basispunkte auf 17,9% (9M/2023: 13,5%). Ertragsseitig ist zu beobachten, dass die Verbesserungen umso größer ausfallen, je weiter man sich in der Gewinn- und Verlustrechnung nach unten in Richtung des Anteils der Aktionäre am Konzerngewinn bewegt. So verbesserte sich das EBIT nach 9M/2024 im Jahresvergleich um 54,8%, das Ergebnis vor Steuern stieg um 66,2%.



Hervorzuheben ist aus unserer Sicht die Entwicklung der Cashflows in den ersten neun Monaten 2024. So verbesserte sich der operative Cashflow um 68,0% auf EUR 75,1 Mio. Weil eine im Q3/2024 erfolgte festverzinsliche Geldanlage in Höhe von EUR 12 Mio. gemäß IFRS unter den sonstigen Vermögenswerten auszuweisen ist, war der tatsächlich verfügbare Zahlungsmittelbestand deutlich höher als der bilanziell ausgewiesene Betrag von EUR 40,6 Mio. Damit könnte Alzchem im vierten Quartal 2024 zu einem Unternehmen mit positiver Nettofinanzposition werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31225.pdf



