Electronica 2024 ITEN, ein Pionier in der Entwicklung und Produktion von Festkörperbatterien für elektronische Anwendungen, gab heute den Produktionsstart seiner neuen wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien der Powency-Familie bekannt. Die neue Produktfamilie besteht aus Batterien mit hoher Leistungsdichte, darunter vorerst die PWY0150S-Batterie, die in Vorserienproduktion erhältlich ist, und die PWY0250S-Batterie, die als technische Muster verfügbar ist. Die ersten Powency-Batterien haben eine Kapazität von 150µAh bzw. 250µAh. Die Powency-Produktfamilie, die in der ITEN-Produktionsstätte in Frankreich hergestellt wird, ist ein Beweis für die technologische und industrielle Führungsrolle von ITEN im Bereich Festkörperbatterien.

ITEN wird vom 12. bis 15. November 2024 an der Electronica in München teilnehmen (Halle B4 Stand E05), um sowohl PWY0150S als auch PWY0250S vorzustellen.

Powency PWY0150S und PWY0250S, Festkörper-Energiespeicher in einem unübertroffenen Formfaktor

Die Powency-Batterien PWS0150S und PWS0250S sind so konzipiert, dass sie bei einem Stromausfall Energiespitzen an angeschlossene Geräte liefern oder elektronische Systeme mit Strom versorgen. Beide Produkte zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte in einem ultrakompakten Design aus, messen 25 mm³ und wiegen 73 Milligramm; sie können die von angeschlossenen Geräten, die mit LAN-Wireless-Protokollen arbeiten, benötigten Stromstärken liefern. Powency PWS0150S und PWS0250S sind als SMD-Komponenten erhältlich, was eine einfache Integration in automatisierte Produktionslinien ermöglicht. Powency PWS0150S und PWS0250S basieren auf der Festkörperbatterietechnologie von ITEN, enthalten keine Schwermetalle, toxischen Chemikalien oder organischen Lösungsmittel und können als passive elektronische Komponenten recycelt werden.

Powency PWY0150S und PWY0250S sind für die Herausforderungen der Energieeffizienz für das Internet der Dinge und wartungsfreie drahtlose Sensoren ausgelegt

Die Stromversorgung von Geräten mit geringer Leistung und kleinem Formfaktor ist eine große Herausforderung für IoT-Geräte. Die Powency-Produkte ermöglichen den Herstellern, leistungsstarke Bluetooth Low Energy (BLE)-, 802.15.4- oder NFC-Systeme in einem konkurrenzlosen Formfaktor zu entwickeln. Sie ermöglichen die weit verbreitete Nutzung wartungsfreier Geräte, die Energie aus externen Quellen wie Innen- oder Außenlicht, Funkwellen und/oder kinetischer Bewegung zu gewinnen. PWY0150S wird derzeit in Vorserie für zahlreiche Kunden gefertigt und dient als idealer Energiespeicher in autonomen Sensoren, die durch Energy Harvesting mit Strom versorgt werden.

Powency PWY0150S und PWY0250S, "Sustainability by design, process and by function"

Die Powency-Produktfamilie wird wie alle von ITEN entwickelten Produkte so konzipiert und hergestellt, dass die Umweltbelastung minimiert wird und das Unternehmensmotto "Sustainability by design, by process and by function." eingehalten wird. ITEN-Batterien bestehen aus Keramik und sind frei von organischen Materialien und kritischen Metallen wie Kobalt. Sie sind wiederaufladbar und vollständig recycelbar.

Vincent Cobée, CEO von ITEN, sagte: "Unsere Präsenz auf der Electronica, dieser wichtigen Veranstaltung in der Elektronikindustrie, ist für ITEN in einem entscheidenden Moment des Unternehmenswachstums sehr wichtig. Die Markteinführung und Massenproduktion der Powency-Produktfamilie haben in der Tat einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens markiert. Wir konnten Lösungen entwickeln, die der Markt erwartete, sowohl in Bezug auf das Produkt als auch auf die Integration in die verschiedenen industriellen Prozesse unserer Kunden, um eine nachhaltige, leistungsstarke und wirklich integrierte Lösung zu bieten. Die Entwicklung wird in den kommenden Monaten durch die Einführung einer neuen, noch leistungsfähigeren Batterie sowie durch das Angebot von zwei unterschiedlichen Lösungen weiter beschleunigt werden."

Mehr Informationen finden Sie unter www.iten.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241101982828/de/

Contacts:

Presse: Corinne Cosma (press@iten.com)