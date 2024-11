© Foto: Rivian Newsroom



Der E-Fahrzeughersteller Rivian hat am Donnerstagabend erschütternde Quartalszahlen bekanntgegeben. Noch immer ist keine Profitabilität in Sicht.Wie grenzenlos die Euphorie am Aktienmarkt im Herbst 2021 war, dafür ist die Aktie von Rivian ein hervorragendes Beispiel. Unmittelbar nach dem Börsengang war das Unternehmen mit über 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Nachdem sich die mit Rivian und E-Fahrzeugen verbundenen Hoffnungen nicht oder langsamer als erwartet erfüllt haben, ist die Realität heute eine ganz andere: Der Konzern wird mit keinen 10 Milliarden US-Dollar mehr bewertet, die Aktie hat gegenüber ihrem Eröffnungskurs über 92 Prozent an Wert verloren. Tipp aus der Redaktion: Der …