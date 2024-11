Küsnacht (ots) -Im Gegensatz zu den meisten Yachten, die auf die Vorlieben eines einzigen Eigners zugeschnitten sind, wurde "Eternal Spark" so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedenster Charterkunden gerecht wird - in ihre Entwicklung flossen hunderte von Bewertungen und Erfahrungen von Yachtcharter-Kunden aus der ganzen Welt ein. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es der Yacht, ein breites Spektrum an Geschmäckern und Vorlieben zu bedienen und sicherzustellen, dass sich jeder Gast wohl und entspannt fühlt.Louise Bunce, Charter-Managerin von "Eternal Spark" bei Ocean Independence, unterstreicht die breite Anziehungskraft der Yacht: "Allen Gästen, ob sie nun aus der Türkei, den Vereinigten Staaten, Europa oder China kommen, bietet die Yacht den Komfort, den sie erwarten. Die Yacht bietet ein unvergleichliches Matching mit nahezu allen Kulturen."In den sechs großzügigen Kabinen können zwölf Gäste übernachten, während die sechs Außen- und drei Innenbereiche für geselliges Beisammensein noch weitere Gäste - zumindest im Hafen - aufnehmen können. Zur Ausstattung gehören etwa auch ein Beachclub samt finnischer Sauna, ein Outdoor-Kino oder zahlreiche Wassersport-Toys; Features, die man in solch einem Sieben-Sterne-Urlaub erwarten kann.Das Entree in das Interior von "Eternal Spark" bildet der Hauptsalon; er wird durch bodentiefe Fenster mit Tageslicht geflutet, das die vielen natürlichen Elemente im Inneren des Salons betont. Die Verwendung von Elementen wie Stein, Messing, Holz und Leder vermittelt das Gefühl, sich in einem sehr komfortablen und entspannten Wohnzimmer zu befinden.Die Master-Suite an Bord von "Eternal Spark", im Bugbereich des Hauptdecks installiert, besitzt ein klassisches Layout mit einem Arbeitszimmer/Bürobereich, einem Ankleidezimmer, Bäder für Sie und Ihn sowie einem absolut gigantischen Kingsize-Bett mit einem Maß von 240x220 Zentimetern. Alle weiteren zehn Gäste schlafen auf dem Unterdeck, wobei die VIP-Kabine ob ihrer Größe als die zweite Master-Suite an Bord bezeichnet werden kann. In den übrigen Kabinen schläft man nach Bedarf und Gruppenkonstellation in Einzel- oder Doppelbetten.Die Sky Lounge - zwei Decks über den Unterkünften gelegen - dient als zweiter Salon oder auch als ganz persönlicher Nightclub am Abend. Draußen, gleich vor ihrer gläsernen Schiebetür, steht der beliebteste Essbereich auf "Eternal Spark". Ein fünf Meter langer Tisch, geschützt vom Überhang des Decks darüber, ermöglicht entspannte Lunches und Dinner im Freien mit einem großzügigen Set-up für jeden einzelnen Gast.Ein weiteres Highlight dieser Yacht ist das oberste Deck, das sogenannte Sundeck, mit einer Fläche von über 100 Quadratmetern. Hier oben können Problems Partys mit mehr als 100 Gästen gefeiert werden - über eine Outdoor-Bar samt Barbecue kann die Crew hier die Versorgung gewährleisten. Das Highlight des Sundecks ist indes der Jacuzzi mit Glasboden, der Platz für mindestens acht Gäste bietet. Das Sonnenlicht beleuchtet durch den Glasboden dabei das Treppenhaus und gilt als eines der coolsten Designmerkmale der Yacht."Eternal Spark" kann über Ocean Independence ab 334.000 Euro pro Woche gechartert werden. Weitere Informationen auf www.oceanindependence.comFotos zum Download über diesen Link: https://ots.de/GsezAEPressekontakt:Marcus Krall, E-Mail: marcus@ocyachts.com, Tel.: +49 171 4941970Original-Content von: Ocean Independence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099366/100925631