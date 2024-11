Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist der sogenannte Trump-Trade zum Erliegen gekommen, so die Analysten der Helaba.Zwar gebe es die Sorge vor einer erhöhten Verschuldung in den USA, dies habe die US-Renditen zunächst aber nicht weiter in die Höhe getrieben, und der Euro habe sich auf ermäßigtem Niveau stabilisieren können - trotz des per saldo größer gewordenen US-Renditevorteils. Gewissen Einfluss habe auch das Aus der Ampel-Koalition gehabt, zumindest sei dieses als Grund für die Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt genannt worden. Die Entscheidung der US-Notenbank, das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 4,50-4,75% zu senken, sei indes wenig überraschend gewesen. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich im Nachgang der FOMC-Sitzung nicht nennenswert verändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...