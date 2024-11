© Foto: Peter Steffen/dpa



Fortinet gab im frühen nachbörslichen Handel am Donnerstag um rund 5 Prozent nach. Heute startet das Cybersecurityunternehmen aber wieder grün.Für das am 30. September beendete Quartal meldete Fortinet einen Gewinn pro Aktie von 0,63 Dollar gegenüber der Konsensschätzung der Analysten von 0,52 Dollar. Die Einnahmen beliefen sich auf 1,51 Milliarden Dollar gegenüber der Schätzung von 1,48 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal erwartet Fortinet einen Gewinn pro Aktie zwischen 0,58 Dollar und 0,62 Dollar, was über der erwähnten Schätzung von 0,52 Dollar liegt. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 1,56 bis 1,62 Milliarden US-Dollar, wobei der Mittelwert der Schätzung von 1,59 …